Enem 2026: saiba quem tem direito à reaplicação do exame

O pedido deve ser feito na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O ministro da Educação (MEC), Leonardo Barchini, anunciou que a reaplicação será nos dias 15 e 16 de dezembro para esses casos. Haverá apenas uma reaplicação do Enem correspondente a cada dia de prova.
No primeiro dia de aplicação, neste domingo (8), a taxa de candidatos que não compareceram ficou em 32%, dos mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados. O percentual superou o de 2025 (27%).
Quem tem direito à reaplicação?
A) Participantes afetados por problemas logísticos.
São considerados fatores como:
- desastres naturais que prejudiquem a aplicação do Enem devido ao comprometimento da infraestrutura do local;
- falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;
- erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.
B) Participantes acometidos doenças infectocontagiosas listadas no edital na semana que antecedeu a prova.
O edital considera as seguintes doenças:
- tuberculose,
- coqueluche,
- difteria,
- doença invasiva por Haemophilus influenzae,
- doença meningocócica e outras meningites,
- mpox,
- influenza humana A e B,
- poliomielite por poliovírus selvagem,
- sarampo,
- rubéola,
- varicela (catapora);
- covid-19.
Não poderá solicitar a reaplicação aquele participante que, neste domingo (8), alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e precisou se ausentar em definitivo da sala, sem concluir as provas.
O MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas em três estados:
- Amapá (2)
- Minas Gerais (1)
- Rio de Janeiro (36)
Por isso, os estudantes dessas localidades têm garantida a reaplicação das provas do Enem 2026.
Regras para solicitação
Primeiramente, o candidato deve entrar na Página do Participante do Enem, com login da plataforma Gov.br. Não será aceita a solicitação de reaplicação realizada fora deste endereço eletrônico ou fora do período de 16 e 20 de novembro.
O candidato deverá inserir, obrigatoriamente, um documento legível que comprove a condição que motivou a solicitação de reaplicação.
A documentação deve ser no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB.
O Inep analisará cada situação individualmente.
Segundo dia de provas
Quem faltou ao primeiro dia do Enem deve fazer as provas do segundo dia normalmente, no próximo domingo (15), e solicitar a reaplicação do exame somente para o dia em que esteve ausente.
Aplicação do Enem
Pela primeira vez, a aplicação do Enem ocorreu em mais de 1,9 mil municípios (1.901), distribuídos pelas 27 unidades da Federação, com 14.868 locais de prova,15.494 coordenações e 184.095 salas.
O MEC informou que mais de 596 mil profissionais foram mobilizados para garantir a realização e segurança do exame em todo o país.
No primeiro dia, os participantes responderam a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de redigirem a Redação, cujo tema foi “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.
No próximo domingo, os candidatos responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e 45 de matemática e suas tecnologias.