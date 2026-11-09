Bolsa sobe 2,22% e registra maior alta diária desde outubro

O mercado financeiro teve uma sessão de forte recuperação nesta segunda-feira (9), com a bolsa brasileira avançando mais de 2% e retomando os 172 mil pontos.

Em Nova York, os principais índices também fecharam em alta, impulsionados pela recuperação das ações de tecnologia e pelo recuo dos preços do petróleo.

No mercado de câmbio, o dólar encerrou próximo da estabilidade, com leve queda, cotado a R$ 5,506. O petróleo registrou forte desvalorização, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduzirem as expectativas de novos ataques americanos contra o Irã.

Números do dia

Ibovespa: 172.236,05 pontos (+2,22%);

Dólar comercial: R$ 5,506 (-0,06%);

Dow Jones: 52.389,75 pontos (+2,15%);

S&P 500: 7.549,94 pontos (+2,34%);

Nasdaq: 25.253,14 pontos. (+2,74%);

Petróleo tipo Brent: US$ 92,57 por barril (-5,85%);

Petróleo WTI (dezembro): US$ 86,85 por barril (-4,38%).

Ibovespa

O Ibovespa fechou em alta de 2,22%, aos 172.236,05 pontos, no maior avanço diário desde 5 de outubro, quando o índice disparou 7,7%, após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. Durante o pregão de hoje, o indicador oscilou entre 168.498,45 e 172.236,05 pontos.

O desempenho positivo foi sustentado principalmente pelas ações dos setores bancário e de mineração, além da recuperação dos mercados internacionais e do alívio nas tensões comerciais e geopolíticas.

As ações de bancos e de empresas ligadas ao consumo lideraram os ganhos, seguidas por mineradoras. No entanto, os papéis da Petrobras, os mais negociados na bolsa, recuaram por causa da forte queda nas cotações do petróleo.

As ações ordinárias (com voto em assembleia de acionistas) da Petrobras recuaram 0,39%. Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) perderam 0,37%.

Câmbio estável

O dólar comercial encerrou a sessão com leve queda de 0,06%, cotado a R$ 5,5058, praticamente estável em relação ao fechamento anterior. Durante o dia, a moeda americana oscilou entre R$ 5,489 e R$ 5,528.

No exterior, o dólar também perdeu força diante de outras moedas. O índice DXY, que mede o desempenho da divisa americana frente a uma cesta de seis moedas, recuou 0,54%, aos 101,670 pontos.

No cenário doméstico, os investidores acompanharam o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de domingo (8). O presidente reeleito reafirmou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e demonstrou preocupação com o endividamento público e os juros elevados, mas não anunciou medidas concretas.

Outro destaque foi a divulgação do boletim Focus pelo Banco Central. O levantamento mostrou que os economistas consultados elevaram a projeção da Taxa Selic de 13,50% para 13,75% ao ano, no fim de 2026.

A estimativa para a inflação de 2027, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também subiu, passando de 4,76% para 4,90%.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu de 1,20% para 1,15%.

Bolsas internacionais

Em Nova York, os principais índices encerraram o pregão em forte alta, recuperando parte das perdas registradas na semana anterior, quando as ações de tecnologia sofreram pressão dos investidores.

O Dow Jones (das empresas industriais) avançou 2,15%, aos 52.389,75 pontos. O S&P 500 (das 500 maiores empresas) subiu 2,34%, aos 7.549,94 pontos. O Nasdaq (das empresas de tecnologia) teve o melhor desempenho entre os três indicadores, com valorização de 2,74%, aos 25.253,14 pontos.

A recuperação foi impulsionada principalmente pelas ações de tecnologia e semicondutores. A queda dos preços do petróleo também contribuiu para o movimento positivo, ao reduzir as preocupações com a inflação e favorecer a procura por ativos de maior risco.

Na contramão do mercado, as ações da Nvidia recuaram 5,14%, em meio a notícias sobre uma investigação independente envolvendo seu presidente-executivo, Jensen Huang. Apesar da queda da fabricante de chips, o desempenho positivo de outras empresas do setor ajudou a sustentar os ganhos dos índices americanos.

Petróleo em queda

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte desvalorização nesta segunda-feira, atingindo o menor patamar em dez semanas.

O movimento ocorreu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considerou altamente improvável a realização de novos ataques americanos contra o Irã caso as negociações para encerrar o conflito avancem.

A sinalização reduziu parte das preocupações dos investidores com uma escalada militar no Oriente Médio e possíveis interrupções no fornecimento global do produto.

Referência para as negociações internacionais, o barril do petróleo Brent recuou 5,85%, a US$ 92,57. O petróleo tipo WTI, negociado nos Estados Unidos, caiu 4,38%, a US$ 86,85 por barril.

*com informações da Reuters

