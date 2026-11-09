Voo de Congonhas para Brasília é desviado após passageiro passar mal

Um voo que partiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Brasília (DF), precisou ser desviado nesta segunda-feira, 9, após um passageiro passar mal durante a viagem. A aeronave fez um pouso não programado no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista.

O passageiro estava no voo AD6004, operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A aeronave decolou da capital paulista às 14h30 e tinha previsão de chegada a Brasília às 16h.

Segundo a companhia, o passageiro desembarcou em Viracopos para receber atendimento médico. "A aeronave prosseguiu viagem para Brasília, onde pousou em total segurança", informou a Azul, em nota enviada ao Estadão.

A empresa não divulgou o estado de saúde do passageiro.

Passageira morre durante voo

Uma passageira morreu durante um voo da Latam que decolou de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Porto Velho, em Rondônia, na noite do último domingo, 8.

De acordo com informações da companhia aérea, a mulher começou a passar mal logo após a decolagem. Um médico que viajava como passageiro chegou a prestar os primeiros socorros ainda na aeronave.

O piloto realizou manobras de órbita, sobrevoando a região em círculos por cerca de 40 minutos para queimar combustível antes de retornar e pousar novamente no Aeroporto Internacional de Brasília.

A Latam prestou assistência aos familiares, e os demais passageiros foram reacomodados em outro voo disponibilizado pela empresa, que seguiu viagem rumo a Porto Velho na madrugada desta segunda. (Colaborou Rayanderson Guerra)