Aeroporto de Chapecó retoma voos comerciais após estragos causados por tornado

O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, voltou a receber voos comerciais no último domingo, 8, quatro dias após ter as operações suspensas pela passagem de um tornado na quarta-feira, 4.

O terminal teve sua infraestrutura liberada para pousos e decolagens no sábado, 7, após a conclusão das reformas emergenciais, mas a primeira operação comercial regular ocorreu apenas na manhã do dia seguinte, com a chegada do voo AD-4363, da Azul, às 10h50.

A retomada das atividades ocorre de forma gradual. As companhias aéreas estão reorganizando seus horários e operações para atender os passageiros afetados pelo fechamento, e a expectativa da administração aeroportuária é de que todas as empresas restabeleçam a programação normal até terça-feira, 10.

As atividades foram interrompidas na última quarta, quando a força dos ventos atingiu o terminal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas chegaram a 126 km/h em Chapecó. A tempestade quebrou vidraças, danificou parte da cobertura, atingiu hangares e comprometeu estruturas metálicas, além de afetar aeronaves e equipamentos de solo.

Durante o temporal, um avião da Azul que se preparava para decolar rumo a Campinas (SP) precisou interromper o procedimento e permanecer em solo por segurança.

Para permitir a reabertura, a concessionária Voe Xap realizou a limpeza, retirada de destroços e reparos nos sistemas essenciais.

Em nota conjunta com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a concessionária confirmou a liberação tanto para a aviação comercial quanto geral, ressaltando que a segurança operacional permanece como prioridade.

Orientação aos passageiros e queixas na ANAC

Mesmo com a reabertura, alguns procedimentos seguem adaptados enquanto os reparos continuam.

A concessionária orienta que os passageiros confirmem a situação de seus voos e tratem de orientações ou remarcações de passagens diretamente com as companhias aéreas - por meio de centrais telefônicas, sites ou aplicativos - antes de se deslocarem ao terminal.

Caso o passageiro não obtenha um retorno satisfatório da empresa responsável, a recomendação é registrar uma reclamação na plataforma "ANAC Passageiro", da Agência Nacional de Aviação Civil.

Temporais em Santa Catarina

Os estragos em Chapecó integraram uma sequência de eventos climáticos severos no sul do País. Em Santa Catarina, a Defesa Civil identificou três tornados associados a uma linha de instabilidade, com registros também em Xanxerê e Rio Negrinho.

No balanço referente ao período de 1º a 6 de novembro, 126 municípios catarinenses registraram danos provocados pelos temporais. Ao todo, cerca de 6,4 mil residências foram afetadas, 657 pessoas precisaram deixar suas casas e duas mortes foram confirmadas no Estado.