Zonas Sudoeste e Norte lideram 'ranking de tiroteios'

Madureira, na Zona Norte, e Curicica, na Zona Sudoeste, lideram o ranking dos bairros com mais registros de tiroteios na cidade do Rio em outubro. Divulgado ontem, um levantamento da plataforma Onde Tem Tiro (OTT) lista os 10 locais com maior número de ocorrências no período.

A região de Madureira, que integra os complexos da Serrinha e Morro da Primavera, é comandada por Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, um dos líderes do TCP. Já Curicica e Taquara, historicamente comandada por milicianos, vem sofrendo invasões do CV, gerando constantes tiroteios.

Os bairros de Brás de Pina e Cordovil fazem parte do Complexo de Israel, dominado pelo TCP e chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Já a Pavuna, faz divisa com o Complexo de Israel e abrange favelas do Complexo do Chapadão, e por isso também sofre reflexos dos tiroteios.