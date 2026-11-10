Inmet prevê chuva no Norte e melhoria do tempo no Sul e Sudeste

Já na região Sul, a nebulosidade aumenta, mas as chuvas permanecem isoladas, principalmente no sudoeste do Rio Grande do Sul e no leste do Paraná e de Santa Catarina.

Também há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense nesta terça-feira (10), mas o frio perde força gradativamente na região.

Região Norte

Nesta terça-feira nuvens de chuva atuam em grande parte da região Norte. Chove com trovoadas no Amazonas, no sudoeste de Roraima, no sul do Pará e em todo o estado do Tocantins.

Há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no norte do Amazonas e no sudoeste de Roraima. No Acre, no leste do Pará e nas demais áreas de Roraima, as chances de chuvas isoladas são menores.

Na quarta-feira, calor, umidade e chuvas predominam na região. No Acre, em Rondônia, no Amazonas, no oeste, centro e norte do Tocantins, no centro e sul do Pará, na região de Boa Vista (RR) e no oeste de Roraima, a chuva ocorre com trovoadas.

Não deve chover apenas no extremo norte de Roraima, em áreas do noroeste e nordeste do Amapá e no sudeste do Tocantins, onde o céu fica com muitas nuvens. No norte do Pará e no centro e sul de Roraima, há chance de chuvas isoladas.

Região Nordeste

Para esta terça-feira estão previstas muitas nuvens e chuva em grande parte da Região Nordeste. A chuva vem acompanhada de trovoadas no Piauí, no centro e sul do Maranhão e no oeste e noroeste da Bahia.

Nas demais áreas do Maranhão, no centro e sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba e de Pernambuco e no sul, centro e leste da Bahia, ocorrem chuvas isoladas.

Há ainda possibilidade de chuvas isoladas em Sergipe, Alagoas, nas demais áreas de Pernambuco e da Paraíba e no sul do Rio Grande do Norte.

Para o dia seguinte, as nuvens ainda predominam em grande parte da região Nordeste. No sul da Bahia, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Nessas áreas, há um aviso amarelo de perigo potencial para grandes acumulados de chuva.

Na região de Carolina (MA), no oeste do Maranhão, também podem ocorrer chuvas com trovoadas isoladas. Na região de Salvador (BA), as chuvas serão mais isoladas. Há ainda possibilidade de chuva isolada no noroeste da Bahia, em grande parte do Piauí e no centro e sul do Maranhão. Nas demais áreas da Região, não deve chover.

Região Centro-Oeste

A previsão do Inmet é de chuva no norte e no leste da região Centro-Oeste, nesta terça-feira, enquanto o tempo fica firme em Mato Grosso do Sul. A chuva ocorre com trovoadas isoladas entre o noroeste, norte, centro e leste de Mato Grosso e no oeste, centro e norte de Goiás.

Para a faixa oeste e noroeste de Goiás, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Nas demais áreas de Goiás e de Mato Grosso e no Distrito Federal, ocorrem chuvas isoladas ao longo do dia. Já no Mato Grosso do Sul, o tempo fica ensolarado, com poucas nuvens, principalmente no centro e sul do estado.

Para quarta-feira, áreas de instabilidade persistem no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, no oeste de Goiás e em grande parte de Mato Grosso do Sul, chove com trovoadas.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades entre o norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, no sul e sudeste de Mato Grosso e em toda a faixa oeste de Goiás.

Nas demais áreas da região, ocorrem chuvas isoladas.

Região Sudeste

O Inmet prevê ainda chuva no Sudeste nesta terça-feira, que devem ocorrer principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em São Paulo, o céu fica nublado e as chances de chuva são menores.

Na quarta-feira, as chuvas diminuem na região. Chove, com possibilidade de trovoadas isoladas, no centro e norte do Espírito Santo. Para as demais áreas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, há possibilidade de chuvas isoladas.

Região Sul

Nesta terça-feira, o Inmet prevê o retorno do sol em grande parte da região Sul. Há possibilidade de formação de geada nas serras gaúcha e catarinense e de chuva isolada no leste do Paraná e de Santa Catarina.

No período da noite, áreas de instabilidade que vêm da Argentina aumentam a nebulosidade na região de Uruguaiana (RS), onde há previsão de chuvas isoladas.

Já para quarta-feira, a nebulosidade retorna ao Sul. Em todos os estados, o céu será nublado, com possibilidade de chuvas isoladas no leste do Paraná e de Santa Catarina, devido à circulação de umidade proveniente do mar.

No noroeste do Paraná, também poderão ocorrer algumas chuvas isoladas.