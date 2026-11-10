Matriarca de dinastia editorial, Regina da Veiga Pereira deixa bastidores e lança livro aos 88

No fim dos anos 1990, quando a Editora Sextante começava a se consolidar no mercado editorial brasileiro, os manuscritos que chegavam à casa passavam pelo crivo de Regina da Veiga Pereira. Mulher de Geraldo Jordão Pereira (1938-2008) e mãe de Marcos e Tomás Pereira, Regina foi a primeira editora de texto da empresa fundada pelo marido e pelos dois filhos. Seu trabalho ia além da correção gramatical: ela buscava tornar as ideias mais claras e eliminar os excessos que prejudicavam a leitura.

"Eu nasci com esse jeito para escrever. E uma coisa de que faço questão é que seja claro, simples e interessante", afirma Regina, hoje com 88 anos, em entrevista por vídeo ao Estadão. "Muitas vezes, o autor tem uma boa ideia, mas está tão complicada, o texto está chato. É insuportável. Então, meu papel na Sextante era tornar as ideias claras", descreve.

Entre os autores cujos originais passaram pelas mãos da editora estava Augusto Cury, escritor best-seller e candidato à Presidência em 2026. Regina se lembra com prazer do trabalho de edição dos livros dele. "Eu dizia: 'Cury, isso aqui está pesando. Isso aqui faz o leitor parar de ler o seu livro. Vamos dar uma leveza'. E ele acolhia bem", conta.

Agora, Regina passa para o outro lado do processo editorial. Ela acaba de lançar As Coisas que a Vida me Ensinou (Sextante), seu primeiro livro, organizado a partir de textos que escreveu ao longo de décadas e que mantinha guardados em uma pasta. A publicação surgiu por iniciativa de Nana Vaz de Castro, diretora de aquisições da editora, depois de ela observar a reação do público às palestras de Regina em encontros com livreiros.

Os textos não haviam sido escritos com a intenção de formar um livro. "À medida que havia acontecimentos na minha vida que me marcavam, eu escrevia. Nem sei dizer direito para quê. Acho que era para registrar", conta. Durante anos, ela não cogitou publicar o material. Uma tentativa de compartilhá-lo com a irmã, cuja reação ficou aquém de suas expectativas, chegou a desanimá-la. "Aquilo foi um golpe terrível nas minhas pretensões. E lá ficaram os textos na minha pasta", conta.

Reconhecer desejos, se conhecer e se respeitar

A imagem que dá unidade ao livro é a da maionese caseira, preparada com paciência por sua mãe, enquanto o azeite é acrescentado gota a gota até a mistura chegar ao ponto. Regina recupera uma lembrança da infância: os irmãos disputavam o privilégio de pingar o azeite enquanto a mãe batia os ovos. Para ela, o processo também traduz a maneira como amadurecem as decisões e as reflexões sobre a vida.

"Quando tenho uma dúvida ou preciso tomar uma decisão, primeiro converso com as pessoas em quem mais confio. Elas não me dão a solução, mas vão me dando sugestões, tendo reações, e eu sinto como se fossem gotas de azeite que vão pingando naquela maionese", explica.

Uma das ideias que Regina procura transmitir no livro é a importância de reconhecer os próprios desejos, em vez de agir apenas para corresponder às expectativas alheias. Ela conta que vê esse aprendizado aparecer no cotidiano dos netos. Um deles, por exemplo, ligou para desmarcar um jantar porque estava cansado e disse que havia "consultado o próprio desejo". Para Regina, ouvir a si mesmo é parte de um processo de autoconhecimento que se constrói com o tempo.

O livro também se diferencia por evitar a imagem de uma vida sem contradições. "A maldade que você pode fazer com alguém é mitificar a realidade", afirma. Em um dos relatos, Regina conta que se comparava a uma amiga que dizia ter prazer em todas as relações sexuais. No início do próprio casamento, a comparação fez com que se sentisse fracassada.

Ao compartilhar a história, Regina pretende mostrar como a idealização da experiência alheia pode gerar expectativas difíceis de alcançar. "Dividir as fraquezas, as conquistas... Isso é um ato de amor", diz.

A disposição para falar de temas íntimos se relaciona a outra prática central em sua trajetória: a terapia. Regina faz análise há mais de 50 anos, desde uma época em que procurar ajuda psicológica era motivo de constrangimento. Ela conta que buscou atendimento para si e para um dos quatro filhos, que enfrentava dificuldades emocionais. Na família, porém, o tratamento precisava ser mantido em segredo.

"Era uma coisa escondida", recorda. Em certa ocasião, depois de voltar de uma sessão de análise de grupo, encontrou a mãe em casa e, questionada sobre onde estava, respondeu que havia saído para comprar abóbora. A experiência, afirma, mostrou-lhe o valor de compreender os próprios mecanismos. "Você se conhecer, conhecer os mecanismos que te movem, te dá uma liberdade tão grande", defende.

Da favela com Paulo Freire ao mercado de trabalho

Criada para ser dona de casa e mãe de família, Regina não se conformou com isso. Ainda muito jovem, ela subiu os morros cariocas para um trabalho voluntário. Ao longo de dez anos, ajudou a alfabetizar mulheres do Catumbi, comunidade localizada na zona central da capital fluminense.

"Era uma busca de ultrapassar aquele horizonte de dona de casa. E foi uma coisa que me realizou muito", diz. Em suas aulas, usava o método criado por Paulo Freire (1921-1997). "Ele era uma referência porque ele fazia a pessoa tomar consciência. Foi tão interessante usar esse processo com aquelas mulheres analfabetas, mas que tinham uma sabedoria extraordinária. Foi muito interessante extrair delas essa sabedoria, essa observação da realidade", lembra.

Aos 37 anos, uma mudança na situação financeira da família levou-a a procurar emprego. Segundo conta no livro, o marido avisou que as contas não fechavam e que ela precisaria trabalhar. A experiência no Catumbi abriu caminho para o primeiro emprego formal, na então recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Social, durante a gestão de Israel Klabin à frente da Prefeitura do Rio, entre 1979 e 1980.

Mais tarde, Regina participou do processo de eletrificação de favelas conduzido pela Light. A empresa tinha conhecimento técnico, mas precisava de alguém que soubesse dialogar com as comunidades. Regina foi contratada para essa função e passou mais dez anos frequentando favelas à noite e organizando assembleias. A experiência ampliou uma trajetória profissional que, anos depois, também incluiria o trabalho editorial na Sextante.

Uma mulher em uma dinastia editorial

Regina faz parte de uma família com longa história no mercado editorial brasileiro. Além de viúva de Geraldo Jordão e mãe dos sócios da editora Sextante, ela é nora do editor José Olympio e da crítica de arte Vera Pacheco Jordão.

Ao observar a presença feminina em cargos de liderança no setor, ela diz sentir satisfação com a mudança. Na Sextante, destaca, há mulheres em posições de direção, entre elas Virginie Leite, diretora editorial, e Nana Vaz de Castro, diretora de aquisições.

Regina também celebra a chegada da neta Mariana Kaplan, filha de Marcos, à direção de marketing da empresa. "Dentro dessa dinastia toda de homens, meu sogro, meu marido, meus filhos, surge a primeira mulher", afirma. Para ela, a formação acadêmica e a preparação profissional da neta tornam a conquista especialmente significativa.

As cartas e o passado

Nas páginas finais do livro, Regina inclui cartas que escreveu aos pais e aos filhos. Os textos expõem tanto a gratidão pelo que recebeu quanto as marcas deixadas por uma educação rígida, que incluía punições físicas. Há também um pedido de desculpas aos quatro filhos pela severidade com que os educou.

A decisão de publicar as cartas não foi simples. Ao escrever sobre a mãe, Regina procura preservar a complexidade da relação: recorda uma mulher companheira e amorosa, mas também reconhece a crueldade de algumas atitudes. Para ela, admitir as duas dimensões é uma maneira de não idealizar o passado.

Com os próprios filhos, ela percebeu ter reproduzido parte do comportamento que a havia ferido na infância, embora sem repetir as surras. "Não houve surras cruéis, mas caras fechadas", conta. Além de Marcos e Tomás, Regina tem outros dois filhos: o banqueiro José Olympio da Veiga Pereira e a pesquisadora Lygia da Veiga Pereira, uma das criadoras do Genoma do Brasil.

Mais tarde, a lembrança dessas atitudes passou a provocar culpa. A saída, concluiu, não era tentar refazer o passado, mas reconhecer os erros e mudar a maneira de agir no presente. "Que jeito eu tenho, se não reconhecer, pedir desculpa e ser outra mãe agora?", questiona.

Para que a gente vive?

Uma pergunta feita por uma mulher ao fim de uma palestra, há mais de 40 anos, continua a acompanhar Regina: "Para que a gente vive? Para que estamos aqui?". Na ocasião, ela não soube responder. Depois, passou a refletir sobre a questão, até chegar à conclusão que hoje considera central.

"A gente vive para transformar o mundo para melhor. E, para mim, só há um instrumento para fazer isso, que é o amor", afirma.

A resposta sintetiza o espírito de As Coisas que a Vida me Ensinou: a ideia de que a transformação não depende apenas de grandes decisões, mas também da disposição para rever comportamentos, reconhecer fragilidades e agir de maneira mais generosa. Como na maionese preparada gota a gota, é um processo que exige tempo, atenção e participação de outras pessoas.

As Coisas Que a Vida me Ensinou

Autora: Regina da Veiga Pereira

Editora Sextante (176 págs.; R$ 54,90 - e-book: R$ 49,90)