Entre outdoors e engarrafamentos, Erdogan tenta se projetar ao mundo na COP31

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é figura cativa nas ruas de Antália, onde acontece a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31). Não só porque o deslocamento das comitivas presidenciais provoca engarrafamentos quilométricos e atrasa a chegada dos participantes do evento, mas principalmente pela quase onipresença da figura do líder turco em cartazes e outdoors nos arredores do centro de convenções da COP.

Nas placas, Erdogan aparece discursando em fóruns da ONU e projeta uma imagem de personagem central na diplomacia do clima. "O mundo está reunido na Turquia pelo clima", diz um deles.

O estratagema é parte de um objetivo geopolítico mais amplo do presidente turco, no poder há mais de uma década. Em meio a desgastes domésticos, sob acusações de autoritarismo, Erdogan tem buscado se apresentar como mediador em divergências globais, inclusive nas guerras do Irã e da Ucrânia.

A Turquia declarou intenção de usar a COP para avançar em um meta global de ampliar, de 20% para 35%, a proporção da demanda energética atendida por eletricidade até 2035. Para cientistas ambientais, o esforço é importante, mas deve ser acompanhado de uma redução de combustíveis fósseis.

Até agora, Ancara ainda não indicou se vai seguir o Brasil e lançar um Mapa do Caminho nessa frente. Pelo contrário: na segunda-feira, 9, na véspera de ir à COP, Erdogan celebrou a descoberta de dois campos de petróleo na região sudoeste do país.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg)