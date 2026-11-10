Mais água na torneira melhora a rotina de famílias no interior do Rio

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Durante muito tempo, acordar de madrugada para encher a caixa d’água fez parte da rotina do pedreiro Erasmo Carlos Barros. Morador de Cordeiro, município do interior do Rio de Janeiro, ele precisava aproveitar o horário em que a água chegava para armazená-la. Como a pressão era baixa, ainda recorria a uma bomba para garantir o abastecimento da família.

Depois das melhorias realizadas pela Águas do Rio, uma empresa Aegea, no sistema da região, a rotina mudou.

"Na minha casa, a água só chegava de madrugada. Eu precisava usar uma bomba para conseguir abastecer a caixa-d'água. Depois das obras de melhorias, isso mudou completamente. Hoje a água chega com regularidade e ainda economizo energia porque não preciso mais usar a bomba. Foi uma mudança muito boa para a minha família", conta.

Reforço para a água chegar



A mudança percebida na casa de Erasmo também alcançou outras famílias. Cerca de 600 foram beneficiadas pela instalação de equipamentos de bombeamento, conhecidos como boosters, em Cordeiro, Cantagalo e Rio Bonito. Eles aumentam a pressão na rede e ajudam a água a chegar com mais regularidade, inclusive aos imóveis localizados em regiões mais altas.

Em cinco anos de concessão da Águas do Rio, oito equipamentos foram instalados no interior, com investimentos superiores a R$ 550 mil. Outros cinco estão previstos para os próximos meses.

“Esse tipo de equipamento é especialmente importante em locais onde o sistema convencional encontra mais dificuldade para manter a regularidade do serviço. Com esse reforço, a distribuição passa a ocorrer de forma mais estável e contínua, beneficiando diretamente os moradores”, explica o diretor-executivo da Águas do Rio, Malcom Bispo.

Água reaproveitada no tratamento



As melhorias também chegaram às estruturas responsáveis pelo tratamento da água. Mais de R$ 17 milhões estão sendo investidos na ampliação e modernização das Estações de Tratamento de Água de Cordeiro e Miracema. Juntas, as obras vão beneficiar mais de 26 mil famílias nas regiões Noroeste e Serrana.

As unidades receberão uma tecnologia que permite recuperar a água usada na lavagem dos filtros e decantadores. Em vez de ser descartada, ela retorna ao tratamento, reduzindo a necessidade de captação nos rios Pomba e Macuquinho.

Em Cordeiro, poderão ser reaproveitados 850 mil litros de água, volume equivalente ao consumo de aproximadamente 4,9 mil pessoas. Enquanto em Miracema, serão 425 mil litros, quantidade suficiente para atender cerca de 2,4 mil.

“Ao incorporar tecnologias que permitem reaproveitar a água utilizada no processo de tratamento, ampliamos a eficiência das unidades e reduzimos a pressão sobre os mananciais. É um investimento que combina segurança operacional, inovação e sustentabilidade, reforçando nosso compromisso com a qualidade dos serviços e com o cuidado com os recursos hídricos”, destaca Malcom.

Para moradores como Erasmo, todo esse investimento se traduz em uma mudança bem mais simples de perceber: água chegando com mais regularidade, menos preocupação e economia de energia dentro de casa.