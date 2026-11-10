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Influenciadora Vivi Motta morre, aos 23 anos, no Rio

Corpo da jovem será velado na quarta-feira (11) no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte

Influenciadora Vivi Motta morreu aos 23 anos
Influenciadora Vivi Motta morreu aos 23 anos -
A influenciadora Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, faleceu na segunda-feira (9), aos 23 anos, no Rio de Janeiro. Segundo informou um amigo da família, a cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte, das 15h10 às 18h. A causa da morte não foi divulgada.
Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem acumulava mais de 30 mil seguidores no TikTok e produzia conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida, enquanto conciliava o trabalho na internet com a faculdade de Direito. 
Em recente entrevista ao perfil "The Code Rio", no Instagram, Vivi Motta falou sobre como conciliava a trajetória acadêmica com as redes sociais. "É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", declarou na época. 
Celebridades lamentaram a morte precoce da influenciadora. "Imensa tristeza. Desejo muita fé e força nesse momento", disse Narcisa Tamborindeguy. "Estou muito triste. Sinta-se abraçada por mim", comentou Marcia Goldschmidt. "Que triste", lamentou Giovanna Chaves. 

Perda recente no meio digital

Em setembro, a influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, faleceu aos 22 anos. Ela acumulava mais de 745 mil seguidores em seu perfil no TikTok. A última publicação aconteceu cinco dias antes do falecimento. Na ocasião, a jovem relatou aos seguidores os detalhes da recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas e a colocação de próteses de silicone.
A cantora Maria Xabah, amiga próxima de Duda Alves, compartilhou um vídeo da despedida em suas redes sociais. No registro, o pai da influenciadora fez um discurso enquanto segurava balões nas cores rosa e brancos, que foram soltos por familiares.
"Além do amor dos pais, ela teve o amor dos amigos, e como isso é importante na nossa vida. Obrigado. Ela tinha um apelido que a gente se chamava e pouca gente sabe, mas hoje vou dizer. Vai em paz, Pecorrocha", afirmou.
A influenciadora Clarissa Pavie fez uma homenagem emocionante para Duda Alves. "O que mais me dói é saber que você nunca vai ler isso, mas me conforta saber que é de coração. Eu nunca perdi uma amiga antes, quem dirá uma das minhas melhores amigas. Alguns a conhecem como a menina que odeia tudo e todos. Bom, pra mim, é diferente. Pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido", escreveu.
Fotogaleria
Influenciadora Vivi Motta morreu aos 23 anos
Influenciadora Vivi Motta morreu aos 23 anos Reprodução/Internet
Informações sobre o velório de Vivi Motta
Informações sobre o velório de Vivi Motta Reprodução/Instagram
Influenciadora Vivi Motta
Influenciadora Vivi Motta Reprodução/Internet
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