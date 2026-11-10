Influenciadora Vivi Motta morre, aos 23 anos, no Rio

influenciadora Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, faleceu na segunda-feira (9), aos 23 anos, no Rio de Janeiro. Segundo informou um amigo da família, a cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte, das 15h10 às 18h. A causa da morte não foi divulgada.

Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem acumulava mais de 30 mil seguidores no TikTok e produzia conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida, enquanto conciliava o trabalho na internet com a faculdade de Direito.

Em recente entrevista ao perfil "The Code Rio", no Instagram, Vivi Motta falou sobre como conciliava a trajetória acadêmica com as redes sociais. "É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", declarou na época.

Celebridades lamentaram a morte precoce da influenciadora. "Imensa tristeza. Desejo muita fé e força nesse momento", disse Narcisa Tamborindeguy. "Estou muito triste. Sinta-se abraçada por mim", comentou Marcia Goldschmidt. "Que triste", lamentou Giovanna Chaves.

Perda recente no meio digital

Em setembro, a influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, faleceu aos 22 anos. Ela acumulava mais de 745 mil seguidores em seu perfil no TikTok. A última publicação aconteceu cinco dias antes do falecimento. Na ocasião, a jovem relatou aos seguidores os detalhes da recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas e a colocação de próteses de silicone.

A cantora Maria Xabah, amiga próxima de Duda Alves, compartilhou um vídeo da despedida em suas redes sociais. No registro, o pai da influenciadora fez um discurso enquanto segurava balões nas cores rosa e brancos, que foram soltos por familiares.

"Além do amor dos pais, ela teve o amor dos amigos, e como isso é importante na nossa vida. Obrigado. Ela tinha um apelido que a gente se chamava e pouca gente sabe, mas hoje vou dizer. Vai em paz, Pecorrocha", afirmou.

A influenciadora Clarissa Pavie fez uma homenagem emocionante para Duda Alves. "O que mais me dói é saber que você nunca vai ler isso, mas me conforta saber que é de coração. Eu nunca perdi uma amiga antes, quem dirá uma das minhas melhores amigas. Alguns a conhecem como a menina que odeia tudo e todos. Bom, pra mim, é diferente. Pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido", escreveu.