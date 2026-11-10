MPRJ cumpre mandados em bingos da nova cúpula do jogo do bicho

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpre, nesta terça-feira (10), sete mandados de busca e apreensão contra os proprietários de dois bingos clandestinos localizados na Tijuca e na Praça da Bandeira, na Zona Norte. Os estabelecimentos foram identificados como parte da estrutura financeira da organização criminosa conhecida como nova cúpula do jogo do bicho, liderada pelos contraventores Rogério de Andrade, Vinicius Drumond e Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho.





Até o momento, nove pessoas foram conduzidas à Cidade da Polícia pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que presta apoio à operação. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa e têm como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do grupo criminoso. LEIA MAIS: Justiça do Rio adia audiência de PM acusado de matar menina Eloah Até o momento, nove pessoas foram conduzidas à Cidade da Polícia pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que presta apoio à operação. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa e têm como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Material apreendido nos bingos Divulgação/MPRJ





Os dois estabelecimentos A ação, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, se deu nos endereços dos proprietários e nos dois bingos. Também participam equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Militar, através do Núcleo de Apoio às Operações Especiais do Comando de Operações Especiais; e da Comlurb.Os dois estabelecimentos já haviam sido alvos do MPRJ em uma operação realizada no dia 6 de agosto , mas voltaram a funcionar recentemente. Agora, também a pedido do Gaeco, a 2ª Vara Especializada determinou, dentre outras medidas, a interdição dos imóveis e a destinação dos bens móveis utilizados pela organização criminosa ao Comando de Operações Especiais da PM.

Quem são os integrantes da nova cúpula?



Rogério de Andrade está preso desde 2024 na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado pela morte de Fernando Iggnácio, em 2020, com quem disputava pontos do bicho.



Já Adilsinho, considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado está detido desde fevereiro passado. Ele foi localizado em uma casa de alto padrão em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante uma operação em conjunto das polícias Federal e Civil.

Vinícius Drumond é filho de Luizinho Drumond, contraventor que controlava a Zona da Leopoldina e morreu em 2020. Apontado como sucessor do pai, o bicheiro também teve forte atuação no Carnaval, ocupando o cargo de vice-presidente executivo da Imperatriz, presidida por sua irmã, Catia Drumond, até renunciar em fevereiro deste ano, após se tornar alvo de investigações. O investigado é ainda patrono da escola de samba Em Cima da Hora.

A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.