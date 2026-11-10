'Paquito' é preso por fornecer fuzis para criminosos do CV na Rocinha

A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta segunda-feira (9), na Bahia, Felipe de Souza dos Santos, conhecido como Paquito, de 32 anos. Ele é apontado como integrante do núcleo logístico de uma organização criminosa especializada no fornecimento de fuzis para traficantes do Comando Vermelho na Rocinha, na Zona Sul do Rio.

As investigações identificaram um grupo especializado na aquisição, no financiamento e no transporte interestadual de armas. Em um dos áudios reunidos pelos agentes, integrantes da organização negociam armamentos e mencionam os preços de fuzis calibre 7.62 e pistolas Glock.



"Bala de 62, pegou a visão? Está saindo a R$ 100 mil e a glock tá saindo a R$ 17 mil, 9 milímetros", diz um dos envolvidos na gravação.



Veja:

Polícia Civil identifica grupo especializado na venda de armas para o Comando Vermelho no Rio. Paquito, apontado como fornecedor de fuzis para a Rocinha, na Zona Sul, foi preso na Bahia. Áudios revelam a negociação do armamento. Crédito: Divulgação https://t.co/H5RZtbGAEN — Jornal O Dia (@jornalodia) November 10, 2026

O paradeiro de Felipe foi identificado após um trabalho de inteligência da Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). As informações levantadas permitiram uma ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, que localizou e prendeu Paquito no distrito de Travessão, em Camamu, com apoio da Delegacia Territorial de Ubaitaba e do GATTI Costa do Cacau.



Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital do Rio. Felipe é investigado por organização criminosa armada e comércio ilegal de armas de fogo.



Complexa estrutura de fornecimento de armamentos



A investigação teve início após uma apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abril de 2024, em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, os agentes encontraram dois fuzis calibre 7,62, uma espingarda calibre 12, 15 carregadores de fuzil, dois de espingarda e 50 munições calibre 7,62.



O armamento havia saído do Rio Grande do Sul e, segundo as investigações, seria entregue a traficantes ligados ao Comando Vermelho na Rocinha, na Zona Sul.

A partir da apreensão, os policiais iniciaram um trabalho de inteligência que incluiu análise de dados telemáticos, comunicações digitais, rastreamento financeiro, registros bancários e cruzamento de informações sobre os investigados, aparelhos celulares e contas usadas nas transações.



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Com a análise do material, os agentes conseguiram reconstruir as etapas de aquisição, financiamento, ocultação e transporte dos armamentos, além de identificar os responsáveis por cada função no esquema.



Segundo a Polícia Civil, o grupo tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediadores, transportadores e operadores logísticos. Para movimentar o arsenal, os envolvidos utilizavam linguagem cifrada, pagamentos fracionados, contas de terceiros e veículos adaptados para esconder as armas. Eles também monitoravam barreiras policiais durante os deslocamentos.



A organização conectava fornecedores do Rio Grande do Sul a integrantes do Comando Vermelho no Rio, facilitando o abastecimento de armas da facção.



Trabalho de inteligência e cooperação interestadual



Em agosto de 2026, uma ação conjunta da DC-Polinter com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul já havia resultado na prisão de Alexandre Albara, apontado como integrante do núcleo financeiro e logístico do mesmo grupo criminoso.



Desta vez, os policiais chegaram até Felipe na Bahia. Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia Territorial de Ubaitaba, onde permaneceu à disposição da Justiça.



Como o Comando Vermelho passou a atuar em outros estados