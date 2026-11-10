Rodrigo Bacellar é transferido de presídio federal para unidade no Rio



O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual cassado Rodrigo Bacellar, foi transferido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para uma unidade prisional do estado do Rio, nesta terça-feira (10).

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar está custodiado no Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. A mudança foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de outubro.



O ex-presidente da Alerj está preso desde março deste ano, após ser localizado em sua casa em Teresópolis, Região Serrana, no âmbito da Operação Unha e Carne III da Polícia Federal. Ele responde pelo vazamento de informações sigilosas sobre uma operação contra o Comando Vermelho.

Soltura de desembargador





Segundo a assessoria de imprensa do STF, a prisão preventiva do magistrado foi substituída por medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Em 30 de outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) também autorizou a soltura do desembargador federal Macário Júdice. Ele havia sido preso pela Polícia Federal (PF), em dezembro do ano passado, suspeito de vazar informações sigilosas da investigação contra o ex-deputado estadual TH Joias.Segundo a assessoria de imprensa do STF, a prisão preventiva do magistrado foi substituída por medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Operação

A Operação Unha e Carne é uma investigação da Polícia Federal (PF), com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), que apura um esquema de corrupção, vazamento de informações sigilosas, lavagem de dinheiro e ligação entre agentes políticos, policiais e o crime organizado (incluindo o jogo do bicho e a máfia do cigarro) no estado do Rio de Janeiro.

