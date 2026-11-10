Ambev é multada em R$ 240 mil por publicidade irregular no Centro do Rio

A Ambev foi multada em R$ 240.926,40 por publicidade irregular na fachada de um prédio localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 160, no Centro do Rio. A autuação foi realizada nesta segunda-feira (9), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).





O painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos Dumont. De acordo com a Seop, a estrutura não recebeu a devida autorização da Subgerência de Publicidade para ser exposta no local.



Toda publicidade instalada em espaços públicos ou privados da cidade do Rio precisa de autorização prévia da Prefeitura. O procedimento deve ser realizado por meio da plataforma Carioca Digital, onde o responsável pelo anúncio solicita a licença e apresenta as informações necessárias para a análise do município. LEIA MAIS! MPRJ faz operação contra bingos da nova cúpula do jogo do bicho O painel publicitário tem 360 m² e está instalado próximo ao Aeroporto Santos Dumont. De acordo com a Seop, a estrutura não recebeu a devida autorização da Subgerência de Publicidade para ser exposta no local.Toda publicidade instalada em espaços públicos ou privados da cidade do Rio precisa de autorização prévia da Prefeitura. O procedimento deve ser realizado por meio da plataforma Carioca Digital, onde o responsável pelo anúncio solicita a licença e apresenta as informações necessárias para a análise do município.

A medida tem como objetivo garantir que a instalação dos anúncios esteja de acordo com as normas municipais que regulamentam a comunicação visual e a ocupação dos espaços urbanos.



A fiscalização também pode ocorrer a partir de denúncias da população. Qualquer cidadão que identificar publicidade aparentemente irregular pode comunicar o caso à Prefeitura, por meio dos canais oficiais de atendimento do município.

As informações encaminhadas podem auxiliar os órgãos responsáveis a identificar possíveis irregularidades e adotar as providências cabíveis.



A reportagem entrou em contato com a Ambev, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

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