Criminosos armados assaltam clientes de farmácia em Perdizes em plena luz do dia

Uma farmácia da rede Droga Raia, localizada no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, foi assaltada nesta terça-feira, 10. Segundo a Polícia Militar, ainda não há informações sobre feridos.

O Estadão entrou em contato com a Droga Raia e com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e aguarda retorno.

De acordo com informações preliminares, dois suspeitos entraram no estabelecimento, na Rua Caiubí, e iniciaram o roubo. Pelo menos um cliente teve o celular levado.

Conforme apurou o Estadão, a farmácia é uma das mais assaltadas da região. O crime desta terça-feira seria o oitavo registrado no local, de acordo com o relato de moradores.

A ocorrência segue em andamento.