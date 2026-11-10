Fernando Meirelles une Denzel Washington e Robert Pattinson em trama de roubo e romance

O que pode dar errado quando a namorada de um dos integrantes de uma quadrilha trabalha justamente no banco que o grupo pretende assaltar? Essa é a situação que conduz O Assalto, novo filme do diretor brasileiro Fernando Meirelles, que coloca Denzel Washington e Robert Pattinson juntos em uma operação criminosa.

A produção também conta com Daisy Edgar-Jones e tem lançamento marcado para 15 de janeiro de 2027, nos cinemas e na Netflix.

Na história, Pattinson interpreta Noah, um ex-capitão do Exército que ainda tenta se adaptar à vida civil. Ele acaba envolvido nos planos de Christian Carter, personagem de Washington, um homem especializado em roubos que o convida para participar de um assalto ao banco mais rico de Manhattan.

O obstáculo surge quando Noah percebe que Rose, sua namorada, vivida por Daisy Edgar-Jones, trabalha no local escolhido como alvo. A partir daí, o personagem precisa lidar com o conflito entre o relacionamento e o envolvimento no crime, enquanto tenta descobrir em quem pode confiar.

Fernando Meirelles explica proposta do suspense

Em entrevista ao Tudum, canal editorial da Netflix, Fernando Meirelles contou que a mistura de gêneros foi um dos aspectos que despertaram seu interesse pelo roteiro de Simon Kinberg, também responsável por Sr. & Sra. Smith.

"Até o final, você não sabe se está fazendo uma história de amor com um assalto ou se está fazendo um filme de assalto com uma história de amor. Ambas as coisas têm muito peso", explicou.

Outro recurso utilizado na narrativa é a estrutura não linear, que apresenta acontecimentos de maneira fragmentada. A intenção é fazer com que o espectador reorganize as informações à medida que acompanha a história.

"Adoro filmes em que você precisa juntar duas peças e, de repente, as peças se encaixam e você entende outra coisa", afirmou o diretor.

A perspectiva também é limitada à experiência de Noah. Segundo Meirelles, o público não recebe informações que o protagonista desconhece, acompanhando os acontecimentos conforme o personagem os descobre.

"Você só sabe o que ele sabe. Não acontece nada no filme que Noah não saiba. É uma experiência 100% subjetiva desse cara. O tempo todo, de ponta a ponta", disse.

Como foi trabalhar com Denzel Washington e Robert Pattinson

Durante a entrevista, Fernando Meirelles comentou a dinâmica de trabalho com os três protagonistas. Sobre Robert Pattinson, destacou o comprometimento do ator durante as gravações.

"Ele nunca se atrasa, está sempre disponível. Se eu precisar fazer 20 tomadas, ele está lá", contou.

A construção de Rose também passou por mudanças a partir das contribuições de Daisy Edgar-Jones. O diretor explicou que costuma incorporar as propostas dos intérpretes ao desenvolvimento das cenas.

"Sou uma espécie de diretor de jazz. Vejo o que tenho diante de mim e vou incorporando. É assim que trabalho: observo e me adapto. Tento trabalhar com o que os atores me apresentam", afirmou.

Já Denzel Washington surpreendeu o cineasta com a maneira espontânea de trabalhar os diálogos. "Cada tomada é uma surpresa", disse Meirelles, que completou: "É uma delícia filmar assim… E realmente surpreende você. É brilhante".

Além de Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones, o suspense reúne Danai Gurira, conhecida por Pantera Negra e The Walking Dead; Sean Harris, de Missão: Impossível; Moisés Arias, de Jockey e Monos; e Justin Kirk, das séries Succession e Weeds.

O roteiro é de Simon Kinberg, que também produz o longa ao lado de Fernando Meirelles e Audrey Chon, pela Genre Films. Samson Mucke é o produtor executivo.