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Mostra “Elas Dirigem” leva filmes premiados do cinema alemão ao DF

Cinco filmes premiados de diretoras alemãs poderão ser assistidos gratuitamente até 14 de novembro em Brasília, na Mostra Elas Dirigem. As sessões começam nesta terça-feira (10) e serão sempre às 18h30, no Sesc Estação 504 Sul. 

Uma parceria entre a Embaixada da Alemanha no Brasil, o Instituto Goethe e o Sesc-DF, a mostra apresenta obras das diretoras Natja Brunckhorst, Christina Tournatzés, Constanze Klaue, Milena Aboyan e Sonja Heiss, combinando trajetórias consolidadas e estreias reconhecidas em festivais.

Entre os destaques está o filme Karla, da diretora Christina Tournatzés, vencedor dos prêmios de direção e roteiro do Novo Cinema Alemão no Festival de Cinema de Munique de 2025.

A obra, baseada na vida de pessoas reais, conta a história de uma menina de 12 anos que sai de casa e acusa o pai de abuso sexual. 

Outro filme aclamado é Elaha, da diretora estreante Milena Aboyan. Elaha é uma jovem alemã-curda de 22 anos que está noiva de Nasim. Enquanto prepara o casamento, ela questiona tradições de seu povo e regras sobre o que esperar de sua vida e seu corpo.

O filme é um trabalho de conclusão de curso e o primeiro longa-metragem de Milena Aboyan. A obra recebeu o prêmio do público de longa-metragem no Lichter Filmfest Frankfurt e o reconhecimento de melhor filme de estreia no New Faces Award de 2023. 

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