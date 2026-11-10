Criminosos assaltam farmácia em Perdizes; crime seria o 8º registrado no local, dizem moradores

Uma farmácia da rede Droga Raia, localizada no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, foi assaltada nesta terça-feira, 10. Em nota, a rede comunicou que ninguém ficou ferido e que "colabora com as investigações".

O Estadão entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e aguarda retorno.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), dois suspeitos entraram no estabelecimento, na Rua Caiubí, anunciaram o roubo e abordaram clientes e funcionários.

A corporação informou que nenhum objeto ou valor foi subtraído.

Ainda segundo a PMESP, os suspeitos fugiram a pé, abandonando uma motocicleta nas proximidades. Os militares tentam localizá-los.

Conforme apurou o Estadão, a farmácia é uma das mais assaltadas da região. O crime desta terça-feira seria o oitavo registrado no local, de acordo com o relato de moradores.

A ocorrência está sendo apresentada no 23º Distrito Policial.