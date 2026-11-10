'Não sou um predador sexual', diz David Walliams após tentar impedir divulgação de acusações

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Após tentativa frustrada de impedir que seu nome fosse revelado à mídia britânica, o autor e comediante David Walliams se manifestou sobre acusações de que teria cometido crimes sexuais, divulgadas nesta terça-feira, 10. Apesar de admitir relações sexuais "há décadas" com as acusadoras, ele se diz "devastado" por elas terem "expressado mágoa e raiva de mim".

"Em retrospecto, percebo que, às vezes, me comportei sem pensar nas pessoas com quem tive relações sexuais casuais", afirmou Walliams em comunicado publicado pelo site TMZ. "Enquanto dinâmicas desequilibradas de poder são inevitáveis quando uma das partes é famosa, abusar deste poder é algo completamente diferente e algo que eu nunca fiz."

"Não sou um predador sexual", reforçou o escritor.

As acusações contra Walliams

A resposta de Walliams vem após o jornal britânico The Guardian e o programa de TV ITV News publicarem reportagens com acusações de duas mulheres que afirmam ter conhecido o humorista quando tinham apenas 15 anos. Segundo elas, ele as manipulou até eles fazerem sexo quando ambas ainda eram menores de idade.

Além das duas principais acusadoras, cujas histórias foram corroboradas por dezenas de fontes ouvidas pelos veículos, Walliams também foi acusado de usar sua posição como apresentador do Britain's Got Talent para assediar mulheres, além de ter supostamente mantido relações íntimas com uma funcionária de baixo escalão da HarperCollins, que publicava seus livros.

No último dia 3, ele entrou com um pedido judicial para proibir que sua identidade fosse revelada, argumentando que o escrutínio em torno do caso poderia levá-lo a tirar a própria vida.

Ouvida pela emissora ITV, antiga empregadora de Walliams, a modelo Lilly Creightmore afirmou que o autor a contatou de forma repentina em 2003, quando ela tinha acabado de fazer 18 anos. Segundo a reportagem, ela vivia em situação vulnerável, morando em diferentes lares adotivos ou com os avós no período em que foi procurada.

"Ele definitivamente ultrapassou limites do contato físico em alguns momentos quando eu era jovem, tentando me coagir a dormir com ele", afirmou Lilly, dizendo ainda que Walliams ficava furioso quando ela se recusava a transar com ele. "Ele me implorava para dividirmos a cama e tentava me fazer sentir pena dele."

Editora cancelou a publicação dos livros de Walliams

Em setembro, a HarperCollins, que já havia aberto investigação contra Walliams em dezembro do ano passado, cancelou a publicação das obras do escritor, conhecido por trabalhos infanto-juvenis.

A decisão veio após uma investigação interna de acusações de assédio contra o humorista, reveladas pelo Daily Telegraph. Segundo a editora, o cancelamento do catálogo de Walliams é uma medida para garantir "o bem-estar das funcionárias".

Após a investigação de 2025, a HarperCollins havia também implementado medidas de proteção às suas funcionárias, recomendando que elas sempre comparecessem em dupla a reuniões com Walliams e recusassem qualquer pedido de ir à sua residência.

Antes publicados no Brasil pela Intrínseca, os livros de Walliams não são mais comercializados desde 2023. Em contato com o Estadão, a editora brasileira confirmou que não publicará mais os trabalhos do humorista no futuro.

Agência e partido desligam Walliams

Nesta terça-feira, 9, a BBC confirmou que a Independent Talent Group, agência literária de Walliams, rompeu seu contrato com o escritor. O Labour Party, partido político ligado à esquerda britânica, do qual o comediante era membro, também anunciou a suspensão de sua adesão.

Por sua vez, a emissora confirmou que removerá uma série de conteúdos do humorista de sua biblioteca online, incluindo Little Britain, programa de esquetes de comédia criada, escrita e estrelada por Walliams e Matt Lucas e que durou três temporadas. Outros programas com a participação do comediante, presença constante em atrações de auditório, também devem ser removidos.

Produtora do Britain's Got Talent, a Fremantle UK divulgou um comunicado oficial em que afirmou ter recebido com "perturbação e preocupação" as acusações contra Walliams, que serviu como jurado do programa de calouros por 10 temporadas.

"Se alguém sente que foi vítima de comportamentos impróprios ou criminosos por qualquer membro da Fremantle ou seus selos associados, pedimos que se manifestem", disse a produtora, prometendo "levar a sério qualquer reclamação". "Proteger o bem-estar de nossos funcionários, freelancers, colaboradores e fãs sempre foi e continuará sendo essencial para nossa empresa."