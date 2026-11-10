BC do Paraguai já ressarciu 93% dos clientes do banco Ueno

Até esta segunda-feira (9), 1.738.804 de pessoas, correspondentes a 93% dos clientes, receberam os valores, que totalizam 2,126 trilhões de guaranis (equivalente a cerca de R$ 1,92 bilhão).

Conforme o banco, nos próximos dias, serão feitos os pagamentos aos clientes que têm algum tipo de bloqueio, com Certificado de Depósito a Prazo e com operações junto à Agência Financeira de Desenvolvimento (AFD).

De acordo com a lei, o prazo máximo para o pagamento é nesta quarta-feira (11).

O economista Jorge Schreiner foi nomeado ontem para assumir a presidência do Banco Central após a crise desencadeada pela intervenção no banco digital Ueno. Schreiner foi da diretoria do Banco Central por dois anos, até 1999, e liderou a comissão de valores mobiliários até 2013. Ele substitui Carlos Carvallo, que deixou a instituição diante da crise no sistema bancário.

Carvallo e o ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, que foi destituído após o Congresso aprovar seu impeachment, estão presos e são acusados de envolvimento na crise que levou à intervenção no maior banco digital do país. Milhares de clientes ficaram com contas bloqueadas e sem acesso ao dinheiro.