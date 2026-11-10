Prefeitura do Rio busca aval para empréstimo de R$ 3 bilhões

prefeito do Rio , Eduardo Cavaliere, pediu à Câmara Municipal, em caráter de urgência, autorização para contratar até R$ 3 bilhões em operações de crédito. A solicitação foi publicada no Diário Oficial da Casa nesta segunda-feira (9).

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Segundo Cavaliere, os recursos serão destinados majoritariamente a ações de mobilidade urbana, infraestrutura, drenagem, saneamento, pavimentação, habitação, inovação e tecnologia, além da implantação de equipamentos esportivos e culturais na cidade.



O pedido prevê que o valor possa ser dividido em diferentes operações de crédito, desde que a soma dos contratos não ultrapasse o limite estabelecido.



Na justificativa encaminhada aos vereadores, o prefeito citou os investimentos realizados na capital nas áreas de infraestrutura, transporte e saúde.



"Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar o Anteprojeto de Decreto Legislativo que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para contratar operações de crédito junto a instituições financeiras, com ou sem a garantia da União, e a oferecer garantias e dá outras providências”, com o pronunciamento que se segue. Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro consolidou um ciclo expressivo de avanços em sua infraestrutura, promovendo melhorias estruturais em mobilidade, drenagem e contenção de encostas que tornaram o ambiente urbano mais resiliente, seguro e acessível", afirmou.



A solicitação será transformada em um projeto de decreto legislativo na Câmara do Rio, que precisará ser aprovado em duas votações. Ainda não há previsão de quando a proposta será analisada pelos vereadores.

Empréstimos em 2024 e 2025

Em abril de 2025 , ainda durante a gestão de Eduardo Paes, a Câmara Municipal do Rio aprovou, com duas emendas, o Projeto de Decreto Legislativo 18-A/2025, que autorizava o município a contratar empréstimo de até R$ 2,22 bilhões. O objetivo era realizar despesas de capital voltadas à mobilidade urbana, infraestrutura, drenagem, saneamento, pavimentação, habitação, inovação e tecnologia, além da implantação de equipamentos esportivos e culturais.