IA pode ajudar a responder desastres naturais, dizem cientistas ao G20

“Os avanços em observação da Terra, sensoriamento remoto, sistemas de alerta precoce, modelagem numérica, gêmeos digitais [representações virtuais de objetos, estruturas, sistemas ou ambientes], tecnologias de drones e IA podem ampliar a compreensão das ameaças e dos riscos, apoiar a tomada de decisão e fortalecer a preparação, a resposta e a recuperação”, descreve o documento.
A carta foi elaborada pelo S20 (Science20), grupo que reúne associações que representam cientistas de cada um dos integrantes do G20.
A biomédica, pesquisadora e professora universitária Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), assina o texto, representando o Brasil.
“Esta declaração é um subsídio científico aos chefes de Estado e de governo do G20. Esperamos que chame a atenção dos líderes para a urgência do tema e oriente políticas públicas que protejam as sociedades dos riscos de desastres naturais”, diz.
O título da carta resume o que os cientistas esperam dos líderes mundiais: Viabilizar o Uso Eficaz da Tecnologia para a Resiliência a Ameaças Naturais e Desastres por meio da Colaboração Internacional.
Para reforçar o potencial das novas tecnologias, os autores ressaltam que muitas delas “já estão maduras e implantadas em diversas regiões, apoiando atividades como a previsão e o monitoramento de inundações, o imageamento por drones e a detecção de incêndios florestais, a resposta a ciclones, o alerta precoce de tsunamis e a coordenação humanitária”.
No entanto, enxergam desafios relacionados à dependência da internet, aos requisitos de capacidade técnica, à cibersegurança, à privacidade e ao suporte aos usuários, que impedem o uso mais amplo das tecnologias.
Perdas crescentes
Para chamar atenção ao cenário de desastres naturais, os cientistas apontam que o mundo, países e regiões enfrentam “uma ampla gama de ameaças naturais”.
“Chuvas intensas, terremotos, deslizamentos de terra e fluxos de lama, secas, incêndios florestais, ciclones tropicais, ondas de calor e de frio, tsunamis, elevação do nível do mar e erupções vulcânicas estão entre as muitas ameaças que afetam comunidades em todo o mundo”, elencam.
Os autores citam que, apenas durante a elaboração da carta, o mundo vivenciou inundações catastróficas no Nepal em agosto de 2026, incêndios florestais na Europa e no Canadá durante o verão do Hemisfério Norte e terremotos nas Filipinas e na Venezuela em junho.
O documento contextualiza que os desastres levam a consequências como perda de vidas, sofrimento humano, interrupção de serviços essenciais e de meios de subsistência, impactos ambientais e perdas econômicas.
A carta antecipa que “outros desastres inevitavelmente ocorrerão após a publicação desta declaração”. Dessa forma, sustenta que “o imperativo é garantir que estejamos mais bem preparados quando isso acontecer”.
O texto cita que, somente em 2025, os custos diretos e associados de desastres totalizaram aproximadamente US$ 224 bilhões, “atribuídos em grande parte a eventos meteorológicos.”
Com base em dados do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), estima custo anual superior a US$ 2,3 trilhões quando são incluídos os impactos indiretos, em cascata e sobre os ecossistemas.
Aponta ainda que as perdas econômicas decorrentes de desastres naturais vêm crescendo de 5% a 7% ao ano, ritmo mais que o dobro do crescimento da economia mundial.
Recomendações
O uso de tecnologias com IA fazem parte de uma série de recomendações sugeridas pelos cientistas:
- Fortalecer a coleta e a disponibilidade de dados e a compreensão do risco, com sistemas de observação mais robustos, dados sobre exposição e vulnerabilidade e a correção de vieses algorítmicos que possam prejudicar populações ou regiões com poucos dados;
- Garantir acesso seguro e equitativo a dados e tecnologias, com padrões comuns de interoperabilidade, sistemas que funcionem mesmo sem energia ou internet;
- Desenvolver capacidades locais e soluções adaptadas a cada contexto, com formação de pessoal, exercícios multissetoriais e integração dos conhecimentos tradicionais, indígenas e locais aos métodos científicos;
- Fortalecer a decisão humana e a governança dos sistemas tecnológicos: as tecnologias devem ampliar, e não substituir, a expertise humana, com validação local, transparência, prestação de contas e cibersegurança;
- Promover a coprodução de conhecimento e tecnologia entre países e setores, em parcerias entre iguais, e não como simples transferência de soluções prontas.
Apoio a países mais pobres
Ao defender o uso de tecnologias como prevenção e resiliência a desastres, os cientistas defendem que países mais ricos têm um papel importante no apoio à implementação nos países e comunidades que enfrentam as maiores restrições de capacidade.
Para os cientistas, o progresso dependerá não apenas da inovação tecnológica e da colaboração internacional, mas também da “disposição e da capacidade dos países e dos parceiros internacionais de investir nos sistemas, nas instituições e nas pessoas necessários para transformar a inovação em resiliência sustentada e equitativa”.
G20
O G20 é o grupo das principais economias do mundo e reúne 19 países - África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia - e dois órgãos regionais, a União Africana e a União Europeia.
A próxima reunião de cúpula acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos. O Brasil presidiu o grupo em 2024 e realizou o encontro de líderes no Rio de Janeiro, em novembro daquele ano.