Como polícia prendeu suspeito de enviar cartas com explosivos a empresários de SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de enviar cartas com ameaças de bomba a moradores de condomínios de luxo de São Paulo. As correspondências exigiam R$ 1,7 milhão em bitcoin para evitar ataques com explosivos. Entre os destinatários das cartas estão a dona de um shopping center e um parente do piloto Ayrton Senna.

O caso foi divulgado inicialmente pelo programa Fantástico, da TV Globo, e confirmado pelo Estadão.

Dentro dos envelopes, havia pequenas amostras de um explosivo verdadeiro, identificado pela polícia como provavelmente C4.

Preso na semana passada, o suspeito foi identificado pela polícia como Ítalo Francisco Mendes Barbiot, de 42 anos. Segundo os investigadores, o suspeito confessou o envio das cartas. Sua identificação foi possível pelas imagens de câmeras de segurança com registros de compras de selos e pagamentos no metrô. O Estadão não conseguiu contato com sua defesa.

Cartas enviadas para o mesmo endereço

As primeiras correspondências foram enviadas a moradores de um condomínio de alto padrão no Itaim Bibi, zona oeste.

Todas descreviam um suposto plano de ataque com dois drones carregados de dinamite e C4. Para impedir a ação, o remetente fornecia endereços de e-mail e QR Codes para que as vítimas transferissem o valor exigido.

Nas semanas seguintes, dezenas de cartas semelhantes foram enviadas ao mesmo edifício e a outros endereços.

A Divisão Antissequestro abriu algumas frentes de investigação para identificar o autor das ameaças:

- a primeira rastreou os endereços de e-mail, criados em um serviço criptografado da Suíça, e a carteira de bitcoin indicada nas correspondências. Com a ajuda de autoridades suíças, os investigadores descobriram que as contas haviam sido abertas a partir da rede Wi-Fi de um shopping na Avenida Paulista.

- outra linha de investigação se concentrou nos selos. Embora as cartas não tivessem os carimbos das agências, todas continham selos iguais. Os policiais descobriram que uma grande quantidade havia sido comprada de uma só vez em uma agência dos Correios na Vila Mariana, na zona sul. Imagens de segurança registraram a compra, em 25 de setembro.

- um homem de boné preto e óculos paga os selos em dinheiro. Ao passar pela catraca da Estação Ana Rosa do metrô, ele paga a passagem por meio de um aplicativo no próprio celular. O registro permitiu à polícia identificar o passageiro como Barbiot.

Em depoimento, ele afirmou estar desempregado, atribuiu o crime ao desespero financeiro e se definiu como um "engenheiro social". Barbiot já tinha uma condenação por uso de dinheiro falso em 2019.

O suspeito havia comprado selos suficientes para enviar pelo menos 130 cartas. Até agora, 72 foram apreendidas. A polícia analisa o celular do suspeito para identificar outros possíveis destinatários e verificar se alguma vítima chegou a pagar a extorsão.