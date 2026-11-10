Falta de saneamento influencia no desempenho de estudantes no Enem

Os dados estão no Painel Saneamento Brasil, do Instituto Trata Brasil, com base nas informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de 2024.
“Esses números ajudam a mostrar que o saneamento vai além da saúde e chega à sala de aula”, avaliou o Trata Brasil, em nota.
Segundo a entidade, a distância é ainda maior na nota da redação, com média de 621,99 para quem tem banheiro em casa e 578,18 para quem não tem.
A desigualdade se revela mais acentuada também quando se comparam as notas do exame entre as regiões do país onde o saneamento é mais precário.
“A falta de água tratada e de banheiro em casa pode significar mais doenças, mais faltas e menos condições de estudo, o que se reflete em notas menores em uma prova que abre as portas para o ensino superior”, afirmou o instituto.
- No Norte, os estudantes com banheiro em casa tiveram média de 513,42 pontos no exame nacional, enquanto aqueles sem banheiro tiveram 455,6, o que representa uma diferença de 57,8 pontos, a maior do país.
- No Nordeste, as médias foram de 524,96 e 481,48 pontos, respectivamente, uma diferença de 43,48 pontos. No Centro-Oeste, a diferença foi de 14,41 pontos, com média de 532,29 entre os estudantes com banheiro em casa e de 517,88 entre os que não têm.
- Na região Sudeste, a diferença foi de 7,59 pontos, com média de 548,75 entre os estudantes com banheiro em casa e de 541,16 entre os que não têm.
- No Sul, a distância foi de 6,13 pontos, com médias de 543,4 e 537,27, respectivamente.
“Garantir saneamento para todos é também garantir que os estudantes de todas as regiões do país tenham as mesmas chances de aprender e de conquistar seu espaço”, defendeu o Trata Brasil.