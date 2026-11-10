SP pode ter granizo e rajadas de vento de 80 km/h nos próximos dias; veja previsão

O Estado de São Paulo deve registrar pancadas de chuva, rajadas de vento e queda isolada de granizo a partir desta quarta-feira, 11, segundo a Climatempo.

De acordo com a empresa de meteorologia, a umidade transportada do oceano e os efeitos remanescentes de uma frente fria de fraca intensidade mantêm as condições favoráveis à ocorrência de chuva desde o período da manhã no litoral paulista.

Nas regiões norte e noroeste do Estado, as pancadas podem vir acompanhadas de descargas elétricas e queda isolada de granizo. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 80 km/h.

Na cidade de São Paulo, também há previsão de chuva durante a tarde desta quarta-feira. À noite, o céu deve permanecer nublado. Os termômetros devem marcar entre 14°C e 26°C, diz a Climatempo.

Inmet emite alerta

Na quinta-feira, 12, a previsão é de chuva em todo o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades.

O aviso é válido da 0h às 23h59 de quinta-feira e abrange 14 Estados, incluindo São Paulo.

Nessas áreas - que incluem a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo -, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

O risco é considerado baixo para interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja recomendações

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).