Porto de Santos: sistemas seguem afetados após ataque cibernético

A Autoridade Portuária de Santos (APS), responsável pela administração do Porto, confirmou que um ataque cibernético iniciado na última sexta-feira (6) derrubou os sistemas, a energia elétrica e o acesso a internet em toda área administrativa do porto, sem conseguir afetar as operações logísticas. Durante a tarde de hoje, já com energia elétrica e internet, continuavam os esforços para recuperação dos sistemas internos e do site da instituição.

"A recuperação dos sistemas está sendo feita gradualmente. As operações portuárias seguem e não há risco de paralisação. As entradas e saídas de navios e os acessos terrestres ao Porto estão mantidos".

A APS adotou procedimentos de contingência e reforçou as equipes da Guarda Portuária para garantir a segurança e a agilidade nos acessos. A Comissão Estadual de Segurança Pública no Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado (Cesportos-SP), aumentou o de proteção dos acessos por uma questão normativa. Equipes de tecnologia da APS trabalham na resolução do problema de indisponibilidade de seus sistemas.", afirmou a instituição, em nota.

A APS informou, ainda, que não foi possível determinar o alcance do ataque, nem se houve acesso a dados ou quais os objetivos iniciais do grupo.

Os serviços burocráticos no porto seguem através do sistema Porto Sem Papel, sistema informatizado do Governo Federal que permite a troca informações e documentos entre diversos órgãos públicos e empresas que atuam nos portos, e que não foi afetado pelo ataque.