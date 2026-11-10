James Gunn trabalhava em 'Superman 3' antes de ser demitido da DC, diz revista

Um dia depois de James Gunn ser substituído no cargo de CEO do DC Studios, relatos de pessoas de dentro da Skydance apontam que a demissão pegou ele e Peter Safran de surpresa. De acordo com fontes próximas ao estúdio, o cineasta já havia começado a trabalhar no roteiro de Superman 3 e planejava lançar o longa nos cinemas em 2029.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o plano de Gunn era que, ao encerramento de sua trilogia do Superman (que ganhará um segundo filme em 2027), a franquia passaria a focar na Liga da Justiça, principal grupo de heróis da DC Comics.

A publicação ainda revela que, apesar de Gunn e Safran terem recebido garantias de que permaneceriam como coCEOs do DC Studios, David Ellison e Ynon Kreiz, copresidentes da Skydance, já planejavam a mudança desde o começo de outubro, quando a compra da Warner Bros. pela Paramount/Skydance foi aprovada.

Outras fontes apontam que o estilo de administração de Gunn e Safran, que respondiam diretamente a David Zaslav antes da fusão, incomodava outros executivos da divisão de cinema da Warner. "Eles tinham a palavra final na aprovação de [todos os] filmes, séries e animações", afirmou uma fonte da Hollywood Reporter.

A lentidão de Gunn e Safran no desenvolvimento do universo cinematográfico da DC (DCU) também foi apontado como um ponto de discórdia dentro da Skydance. Ao invés de favorecer a inclusão de personagens clássicos como Batman e Mulher-Maravilha na franquia, a dupla vinha dando espaço a personagens pouco conhecidos do grande público, resultando em produções como Comando das Criaturas e Pacificador, além do desenvolvimento projetos como Senhor Milagre, inspirada na premiada HQ de Tom King e Mitch Gerads, mas que teve pouca relevância na editora nas últimas décadas.

Apesar da demissão, pessoas próximas a Gunn afirmam que o cineasta está "aliviado" de deixar o posto executivo. O próprio Gunn afirmou em seu comunicado de despedida que não se sentia confortável com a posição, preferindo focar no aspecto criativo do trabalho.

Antes de deixar completamente o DC Studios, Gunn ainda tem alguns projetos engatilhados. Além de O Homem do Amanhã, sequência de Superman, o diretor ainda supervisionou Batman 2, de Matt Reeves, e trabalha no roteiro de uma produção não revelada. Por enquanto, o futuro do DCU ainda é incerto e um novo reboot da franquia, que seria o segundo desde 2025, não está descartado.

Gunn e Safran foram substituídos por Jeremy Latcham, ex-executivo do Marvel Studios que trabalhou em projetos como Homem de Ferro 2, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Guardiões da Galáxia, este último dirigido por Gunn. Nos últimos anos, Latcham vinha trabalhando para o Wonder Project, estúdio focado em produções cristãs.

O Homem do Amanhã tem lançamento previsto para julho de 2027. Batman 2 chega aos cinemas em fevereiro de 2028.