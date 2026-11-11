Saiba quem são os chefões da nova cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro

Rogério de Andrade está preso desde 2024 na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado pela morte de Fernando Iggnácio, em 2020, com quem disputava pontos do bicho.

Já Adilsinho, considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado está detido desde fevereiro passado. Ele foi localizado em uma casa de alto padrão em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante uma operação em conjunto das polícias Federal e Civil.

Vinícius Drumond é filho de Luizinho Drumond, contraventor que controlava a Zona da Leopoldina e morreu no ano de 2020. Apontado como sucessor do pai, o bicheiro também teve forte atuação no Carnaval, ocupando o cargo de vice-presidente executivo da escola de samba Imperatriz, presidida por sua irmã, Catia Drumond, até renunciar em fevereiro deste ano, após se tornar alvo de investigações. Ele ainda é patrono da escola de samba Em Cima da Hora.

A reportagem não localizou a defesa dos citados até o fechamento desta edição. O espaço está aberto para manifestações.