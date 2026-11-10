Instituto Evandro Chagas comemora 90 anos com congresso científico

“Chegar aos 90 anos com uma programação que recupera a nossa história e, ao mesmo tempo, discute preparação para epidemias, vigilância genômica, mudanças climáticas, inteligência artificial e saúde ambiental mostra que o IEC continua cumprindo a missão de produzir conhecimento a partir da Amazônia para responder a desafios que são locais, nacionais e globais”, afirma a diretora do Instituto Evandro Chagas, Lívia Carício Martins.

Durante dois dias, os pesquisadores vão participar de mesas-redondas, conferências e debates sobre preparação e resposta a epidemias, arboviroses, vigilância genômica, resistência antimicrobiana, inteligência artificial aplicada à saúde, vírus respiratórios, hepatites virais, saúde ambiental e mudanças climáticas.

Também serão discutidos temas como a expansão do vírus Oropouche, estratégias de enfrentamento à dengue, monitoramento de patógenos, exposição ao mercúrio e agrotóxicos e qualidade da água.

Sobre o Instituto

O Instituto Evandro Chagas é uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde que atua desde 1936 em pesquisa científica, apoio à vigilância e ensino para a produção, disseminação e divulgação de conhecimentos e inovações tecnológicas que subsidiem políticas públicas de saúde, especialmente na região amazônica brasileira.