Por que a Universidade de Harvard vai devolver ao Brasil restos mortais de duas pessoas

O governo do Brasil realiza, nesta quarta-feira, 11, duas cerimônias para marcar a repatriação de restos mortais de pessoas escravizadas que foram retirados do País no século XIX e permaneceram sob a guarda de instituições vinculadas à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os eventos ocorrerão no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, instituições responsáveis pela guarda temporária dos remanescentes.

Às 11h, o Museu Nacional/UFRJ realiza uma cerimônia para marcar a repatriação ao Brasil dos restos mortais de uma mulher adulta de ascendência africana, que estavam sob a guarda do Museu Peabody, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

O material, que provavelmente pertenceu a uma mulher escravizada, foi levado do Brasil no século XIX. Sua identificação ocorreu durante um trabalho de revisão histórica de coleções da Universidade Harvard, no âmbito de uma iniciativa voltada ao reconhecimento do legado da escravidão.

Depois, às 18h, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, recebe os restos mortais atribuídos a um homem africano escravizado, de origem nagô, que teria participado da Revolta dos Malês, em Salvador, em janeiro de 1835. Segundo registros históricos e documentais, ele teria sido ferido durante a insurreição e falecido posteriormente no Hospital Jerusalém.

As negociações para repatriação de restos mortais começaram em 2012. O retorno do material ao País representa, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, um marco no reconhecimento das violências históricas decorrentes da escravização e reforça a importância do debate sobre a restituição de remanescentes humanos, a preservação da dignidade das pessoas e o respeito à memória e à história de suas comunidades de origem.