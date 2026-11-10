Lula e presidente da Turquia se reúnem e falam de comércio bilateral

Na reunião, os dois líderes demonstraram interesse em fortalecer as relações e o comércio entre Brasil e Turquia.

“Conversamos sobre o avanço do nosso comércio bilateral, que já chegou a 5,9 bilhões de dólares, e observamos que é possível ampliar esse valor rapidamente. Destaquei o interesse de estabelecer parceria mais robusta na área de defesa com a Turquia”, disse Lula em postagem na rede social X.

Lula também relatou os cumprimentos dados por Erdogan pela vitória nas eleições presidenciais de outubro. Segundo o presidente brasileiro, seu homólogo destacou “a expressiva mobilização que tomou conta das ruas no Brasil” por conta da disputa eleitoral.

COP 31

Lula e Erdogan também conversaram sobre o evento global de mudanças climáticas.

O presidente brasileiro lembrou da última edição da conferência, realizada na cidade de Belém, no Pará, e colocou-se à disposição para “trabalhar pelo êxito” da COP31. E também citou a recente iniciativa de seu governo de criar um conselho para debater a gestão federal dos minerais críticos e terras raras.

“Ressaltei que a COP31 representa oportunidade de levar adiante as iniciativas que lançamos na COP30, em Belém, e me coloquei à disposição para trabalhar pelo êxito da conferência. Mencionei a criação de conselho vinculado à Presidência da República para definir políticas nacionais sobre minerais críticos e promover seu processamento em território brasileiro e aventei a possibilidade de cooperação com a Turquia nessa área”.

Participação na COP31

Lula participará da Cúpula de Líderes, segmento da COP que reúne os chefes de Estado dos países participantes, nos dias 11 e 12. Lá, ele deverá discursar duas vezes. A primeira fala, durante a cerimônia de abertura, será reservada a poucos chefes de Estado, entre eles, o presidente brasileiro.

Para integrantes do Itamaraty, esse é um sinal do prestígio do Brasil na agenda ambiental. Além de ter sediado a última COP, em Belém, o Brasil tem números positivos a apresentar. E esse deverá ser o tom do primeiro discurso de Lula na cidade turca de Antália, sede dessa edição da conferência.

Além do discurso durante a abertura, Lula deverá fazer uma fala mais curta, de até três minutos, na parte aberta a todos os países participantes, e participar de uma reunião sobre florestas e financiamento para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).