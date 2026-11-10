Vacina contra pneumonia não foi liberada para pessoas acima de 58 anos; veja quem pode tomar

A vacinação contra doenças pneumocócicas está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), mas não foi liberada para todas as pessoas acima de 58 anos. Uma mensagem que circula nas redes sociais e em aplicativos de conversa anuncia essa suposta ampliação da oferta da Pneumo23. Mas a informação é falsa e já foi desmentida por prefeituras.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde publicou um alerta sobre a informação falsa na quinta-feira (5). No dia seguinte, a Prefeitura de Cuiabá também esclareceu que não existe campanha municipal para oferecer o imunizante a qualquer pessoa dessa faixa etária.

A indicação das vacinas pneumocócicas depende da idade, das condições de saúde e das doses recebidas anteriormente. A proteção é voltada a doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, como pneumonia e meningite.

Aliás, no SUS, a Pneumo23 foi substituída pela Pneumo20, que é mais abrangente e protege contra 20 sorotipos da bactéria conhecida como pneumococo, de acordo com o Ministério da Saúde. Inclusive, a pasta informou ao Pulsa que só neste ano a Pneumo20 começou a ser ofertada na rede pública.

Quem pode receber a vacina pelo SUS?

As orientações publicadas pelo Ministério da Saúde contemplam:

- Crianças menores de cinco anos, conforme o calendário e o histórico de vacinação;

- Pessoas com 85 anos ou mais, considerando as vacinas pneumocócicas recebidas anteriormente;

- Pessoas a partir de 60 anos acamadas ou institucionalizadas, como aquelas que vivem em casas de repouso;

- Povos indígenas a partir de cinco anos sem histórico de vacinação pneumocócica conjugada;

- Pessoas com condições clínicas especiais, conforme os critérios da rede de imunobiológicos especiais.

Na nota enviada à reportagem, a pasta cita, entre as situações especiais, imunodeficiências, HIV/aids, transplantes, ausência do baço, implante coclear e fístula liquórica, que é uma comunicação anormal que permite o vazamento do líquido que envolve o cérebro e a medula.

A vacina e o esquema indicados precisam considerar a condição de cada pessoa. Fazer parte de um desses grupos não significa que todos devam receber as mesmas doses.

Como funciona para quem tem 85 anos ou mais?

A ampliação para esse público foi anunciada pelo Ministério da Saúde em setembro. Veja quais são as orientações:

- Para quem nunca recebeu uma vacina pneumocócica, a orientação é uma dose única da Pneumo20.

- Quem recebeu apenas uma dose da Pneumo13 ou da Pneumo15 pode receber a Pneumo20 após um intervalo mínimo de dois meses.

- Para quem tomou somente uma dose da Pneumo23, o intervalo mínimo é de um ano.

- Já para pessoas que receberam duas doses da Pneumo23, ou uma dose da Pneumo13 ou da Pneumo15 combinada a uma da Pneumo23, não há indicação de Pneumo20 nessa estratégia.

Por isso, apresentar a caderneta de vacinação ajuda a equipe de saúde a verificar a necessidade do imunizante.

E a vacinação das crianças?

A Pneumo20 passou a integrar o calendário infantil em 2026. Segundo a orientação publicada pelo Ministério, durante a transição entre os imunizantes, o esquema prevê Pneumo20 aos dois meses, Pneumo10 aos quatro meses e reforço com Pneumo20 aos 12 meses.

Após o esgotamento dos estoques da Pneumo10, o esquema passará a utilizar exclusivamente a Pneumo20. Para crianças que já começaram a vacinação ou estão com doses atrasadas, a atualização deve considerar os registros da caderneta.

A transição também não significa que a Pneumo23 tenha deixado de ser utilizada em todo o país. Conforme o Ministério, ela e a Pneumo13 seguem em uso de acordo com as indicações do Programa Nacional de Imunizações e a transição dos estoques.

Para confirmar qual vacina está indicada e onde recebê-la, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência e consultar os canais oficiais da secretaria de saúde do município.