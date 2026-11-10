Dustin Hoffman admite ter deixado mulheres 'desconfortáveis', mas nega assédio em autobiografia

Acusado de assédio sexual em 2017, durante o auge do movimento #MeToo, Dustin Hoffman admitiu em sua recém-lançada autobiografia, Look at Me, que deixou mulheres desconfortáveis com seu comportamento. De acordo com seis mulheres, os casos teriam acontecido entre 1971 e 1985, entre as filmagens de Domínio do Medo e A Morte de um Caixeiro-Viajante.

"Tenho certeza de que ao longo da minha vida, especialmente há 40 anos, deixei algumas mulheres desconfortáveis", escreve o vencedor do Oscar em trecho destacado pela revista People. "Mas 'desconfortável é um sentimento subjetivo. O que pode parecer grosseiro e ofensivo para uns, pode ser hilário, divertido ou até acolhedor para outros."

Ao longo do livro, que chegou às lojas norte-americanas nesta terça-feira, 10, Hoffman se diz "expansivo" e admite amar "piadas sujas". "Sou um paquerador do Borscht Belt [conhecido destino de férias de judeus-americanos nas décadas de 1950 e 1960], como o Bill Murray me disse uma vez. Isso não é a mesma coisa que pressionar alguém a fazer algo que não quer."

Definindo a cobrança de artistas e profissionais da indústria contra seus abusadores como um "acerto de contas" que dominou Hollywood, Hoffman afirma que, inicialmente, "achei que seria algo bom". "Sabia que muitas mulheres haviam suportado muita coisa por muito tempo. Nem por um segundo me preocupei que algo negativo seria dito sobre mim, porque a ideia de me aproveitar sexualmente de alguém que não me queria… Não é algo que eu já tenha feito."

Em 2017, a Variety publicou a acusação de três supostas vítimas de assédio e agressão sexual de Hoffman, que se desculpou publicamente com uma delas, mas classificou as duas outras acusações como "mentiras difamatórias".

Meses depois, outras três mulheres acusaram o ator de comportamento inapropriado, incluindo uma assistente de A Morte de um Caixeiro-Viajante, a quem Hoffman teria oferecido dinheiro em troca de sexo em meio a uma reunião.

Em determinado momento, o astro compara as acusações que surgiram durante o #MeeToo ao pânico vermelho que tomou conta dos Estados Unidos nos anos 1950, quando artistas eram banidos de Hollywood por supostas ligações com o movimento comunista. "Não tinha nada de 'inocente até que se prove o contrário'. Não tinha sequer a chance de 'provar' algo."

"A coisa toda foi louca, fiquei confuso sobre como me defender ou se deveria tentar. Não queria lutar contra algo que eu achava importante. Não queria estar indo contra meus valores. O único problema é que as coisas que estavam sendo ditas sobre mim não eram verdade."

Hoffman ainda credita a esposa, Lisa, com quem é casado desde 1980, de mudar a forma como ele se comporta com as mulheres. "[Aprendi] sobre a relação de homens e mulheres e as diferentes formas que as pessoas entendem determinadas situações. Demorei anos (décadas?) para entender que flertar com todas as mulheres não era certo."

Admitindo ser "obcecado por sexo", o ator reforça que a esposa "nunca duvidou do meu amor ou comprometimento". "Ela sabe com quem está lidando."

Mais uma vez reconhecendo que suas palavras podem ter sido compreendidas como assédio, Hoffman reforça que essa nunca foi sua intenção. "Sei que sou inofensivo, [minha esposa] sabe que sou inofensivo. Mas, se você não me conhecia, como poderia saber? Não queria humilhar ou ofender ninguém. Não sou alguém que se excita com poder ou ao pressionar os outros. Para ser honesto, nunca me vi como uma pessoa em posição de poder."

Look at Me chegou às lojas norte-americanas em 10 de novembro. Por enquanto, o livro está disponível no Brasil pela Amazon, que oferece importação do volume dos EUA ou a versão digital da publicação.