Romance resgata marcas do desastre de Mariana

“Eu avistei ali a foz do Rio Doce também com a coloração abóbora forte. Fiquei impressionada que, depois de dois meses [do desastre] continuava daquele jeito. Ali, eu comecei a escrever uma história”, disse Adriana, em entrevista à Agência Brasil. A autora foi finalista do Prêmio Jabuti 2024, com Corredor do Tempo (Patuá, 2023).

Uma mancha alaranjada que avança pelo mar do Espírito Santo e da Bahia foi a imagem que a escritora Adriana Vieira Lomar viu da janela de um avião, dois meses após o rompimento da barragem de Fundão, município de Mariana (MG). O impacto daquela paisagem, com a foz do Rio Doce tingida pela lama, foi o ponto de partida para o romance Onda Cabocla (Editora Faria e Silva, 2026).

A data de lançamento da obra, na última quinta-feira (5), lembrou os 11 anos do rompimento da barragem de Fundão. Naquele dia, no ano de 2015, a barragem operada pela empresa Samarco se rompeu, liberando cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que percorreram a Bacia do Rio Doce até a foz.

O desastre matou 19 pessoas e deixou mais de 600 desabrigadas. Além de Bento Rodrigues, onde ficava a barragem, outras comunidades afetadas foram Paracatu de Baixo, Paracatu de Cima, Pedras, Águas Claras e Campinas.

O Rio Doce deságua no oceano, formando um estuário na altura da Vila de Regência, município de Linhares (ES). A partir de visitas ao local e de conversas com a população atingida pela tragédia, a escritora construiu um romance que entrelaça os impactos do rompimento da barragem, a perda dos modos de vida tradicionais e a memória de uma comunidade.

“Eu imaginei uma família de pescadores, e fui várias vezes para a Vila de Regência, me emocionei muito, porque a vila perdeu toda a economia, que vivia da pesca, vivia também do turismo, então virou uma vila fantasma. No livro, eu não menciono o nome da vila, porque, em termos literários, ela poderia [representar] qualquer vila antes do mar”, contou a autora.

Ela ouviu depoimentos de pescadores que perderam o seu sustento, alguns sequer tinham sido indenizados porque não tinham registro. “Além disso, vi o amor que eles têm pela pesca, porque não é só um meio de subsistência, é um meio também de ancestralidade, de memória, porque a maioria aprendeu a pescar com o pai, com o avô. Então, é muito difícil falar assim: ‘agora você vai ser outra coisa na vida’.”

A narrativa, no entanto, vai além da devastação ambiental. Adriana incorpora outras questões sociais e ambientais da atualidade, como a experiência da migração, por meio da personagem Raquel, que deixa sua terra natal para tentar a vida na Espanha.

Sendo um romance de formação, Onda Cabocla acompanha a trajetória de Raquel, desde o nascimento até a morte. Ao longo da narrativa, a protagonista revisita suas memórias, enquanto o leitor tem acesso também aos acontecimentos de seu presente.

“Eu imaginei a minha protagonista tentando justamente sair da dor e da ausência de perspectiva. E é ela quem vai escrever o livro que você está lendo, que foi um trabalho de metalinguagem. Ela é uma menina que gosta de ler e encontra no livro e no conhecimento uma forma de se libertar”, afirmou.

A autora acredita que o migrante carrega em si toda a memória do lugar de onde partiu. “Até o sotaque é uma forma de lembrar o tempo todo de onde você veio. A memória é fundamental e, quanto mais você conta a sua história para os outros, mais ela ganha vida, ela não se perde.”

“A literatura, para mim, tem um viés de ficção e ela se apodera, por vezes, desse olhar sobre o real”, diz Adriana. No entanto, ela ressalta que a obra não pretende ter um tom didático nem de aprendizado. “O leitor é que vai ter a capacidade de tirar suas conclusões. O livro tem várias camadas, tem os dramas pessoais de cada personagem, que não são poucos.”

Caboclo Bernardo, personagem histórico que viveu na Vila de Regência e era pescador, foi incorporado à obra, como forma de honrar sua memória. “Ele tem uma história muito bonita que, por sinal, está no livro. Eu achei indispensável colocar essa história que tem a ver com a alma daquela vila. É um personagem verdadeiro”, lembrou a autora.

Em 1887, Bernardo protagonizou uma ação de salvamento da tripulação do cruzador Imperial Marinheiro após um naufrágio, quando mais de 120 vidas foram salvas. Registros históricos dão conta que ele se lançou ao mar com uma corda, pela qual foi possível fazer o resgate.

“A princesa Isabel deu uma comenda para ele, como herói”, contou. A condecoração pela regente do Império, ocorrida em 6 de outubro do mesmo ano do salvamento, atribuiu a Bernardo uma medalha de primeira classe, o que significava o grau mais alto da honraria.