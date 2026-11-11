Brasil é segundo do mundo em potencial para combustíveis sintéticos

O Brasil é o segundo país mais bem posicionado do mundo na corrida pela produção de combustíveis sintéticos, que podem ser renováveis e menos poluentes.

É o que defende o estudo Combustíveis Sintéticos (e-Fuels) – Um dos vetores para a descarbonização do transporte, que será lançado nesta quinta-feira (12) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em Antália, na Turquia, durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31).

De acordo com os pesquisadores, projetos em estudo no Brasil podem produzir 4,2 milhões de toneladas desses combustíveis, que podem substituir a gasolina, o diesel e o querosene de aviação em motores a combustão.

O analista ambiental de transporte da CNT Raflem Matos explica que combustíveis sintéticos são produzidos basicamente com água e eletricidade, que pode usar somente fontes renováveis, além do CO₂ biogênico encontrado no ar.

"É um CO₂ de ciclo curto, que não vem de fontes fósseis, é um CO₂ renovável”, ressalta.

China lidera

A capacidade anunciada do país é baseada em oito projetos brasileiros que foram mapeados entre os 197 identificados em todo o mundo. Em diferentes etapas de execução, essas plantas posicionam o Brasil em segundo lugar entre os países que já possuem projetos.

A China ocupa o primeiro lugar, com 43 projetos e capacidade anunciada de 11,6 milhões de toneladas anuais, com foco na produção de e-metanol, combustível com aplicações no transporte marítimo.

Quando analisados os continentes, a Europa reúne o maior número de projetos, com um total de 107 dos 197, ou 54,3% das plantas que serão instaladas.

A América do Sul conta com apenas 13 projetos distribuídos entre Brasil, Chile e Uruguai, mas os empreendimentos brasileiros já nascem com grande capacidade.

A produção de 4,2 milhões de toneladas anuais dos oito projetos do Brasil responde por 12,7% da capacidade mundial mapeada nos 197 empreendimentos em todo o mundo.

Segundo a diretora-executiva da CNT, Fernanda Rezende, isso ocorre devido às características que favorecem o Brasil na produção desse tipo de combustível.

A maior parte (87%) da energia elétrica no país vem de fontes renováveis, com grande participação de hidrelétricas, além da alta capacidade de captura de CO₂ biogênico.

“O Brasil tem um potencial de capturar mais de 180 milhões de toneladas desse tipo de CO₂”, afirma Fernanda.

Projetos ainda em estudo

Dos 197 projetos identificados, 126 (64%) ainda estão em fase de estudo, para avaliação das condições técnicas, econômicas, regulatórias e ambientais dos empreendimentos. Outros 28 já se encontram em fase de decisão final de investimento ou construção.

Há oito já em operação, que produzem anualmente 81 mil toneladas de combustíveis sintéticos.

No Brasil, os projetos também estão em etapas distintas, mas nenhum já em produção. O maior deles é o Green Energy Park Piauí, que tem capacidade anunciada de até 2,1 milhões de toneladas anuais de amônia sintética.

Os demais projetos estão no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com propostas de produção de metanol, querosene, diesel, gasolina e amônia sintéticos.

De acordo com a gerente executiva ambiental da CNT, Erica Marcos, a plena execução dessas capacidades anunciadas também depende da competitividade dos produtos, já que a produção de combustível sintético ainda tem um custo alto.

“A competitividade de preço do combustível sintético dependerá de incentivos que permitam a sua produção em escala”, diz.

COP31

Segundo Fernanda Rezende, foi por essa razão que a pesquisa será lançada durante a COP31, onde muitas das soluções de descarbonização são apresentadas e atraem os interesses de investidores.

“Queremos mostrar todo o potencial do Brasil, mas também essa preocupação do setor de transporte em relação à questão das mudanças climáticas. Somos um setor muito pressionado por causa das emissões, mas temos consciência e já estamos fazendo o nosso papel de buscar novas fontes alternativas”, conclui a diretora executiva da CNT.