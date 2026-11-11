O alerta de segurança ocorre em meio a crescentes preocupações na Europa com as chamadas ameaças de “guerra híbrida”, que têm como alvo supermercados, bancos de sangue, tráfego aéreo e emissoras de TV.

O ministro da Educação italiano disse ao canal de TV La7 que 300 escolas foram afetadas pelos alertas de bomba, acrescentando que o número pode aumentar.

“Na sequência de um alerta de bomba em todo o país, gostaríamos de informar que todos os alunos foram levados para uma área segura e permanecem sob a supervisão do corpo docente”, informou uma escola em Roma aos pais.

O email foi assinado por Mikhail Andropov, líder do Vilayat de Misoginistão, segundo uma fonte do governo a par do assunto.

As forças policiais italianas estão investigando o caso, afirmou um porta-voz da polícia de Roma.