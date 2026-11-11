Crítico de cinema Luiz Carlos Merten recebe homenagem no Cine Ceará

O jornalista e crítico de cinema Luiz Carlos Merten foi um dos cinco homenageados pelo 36º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, que está sendo realizado em Fortaleza. Além dele, também recebem honrarias o diretor Kleber Mendonça Filho e sua mulher, a produtora Emilie Lesclaux; a atriz Isis Valverde; e a senadora Luizianne Lins (PT-CE).

Jornalista gaúcho com quase 60 anos de carreira, Merten cobriu os principais festivais de cinema do mundo para o Estadão, onde ingressou em 1989 e é hoje colaborador.

"Ao longo de 60 anos, vi muitas transformações do mundo e do cinema. A Nouvelle Vague, o Cinema Novo, o novo cinema alemão, a Nova Hollywood, o cinema iraniano. Novas tecnologias mudaram completamente a forma de fazer cinema. Mas, nesses anos todos, em todas essas transformações, eu nunca deixei de acreditar num cinema que fosse instrumento de investigação da realidade, uma janela aberta para o mundo e para a compreensão do outro", disse Merten em seu discurso de agradecimento pelo prêmio nesta terça-feira, 10.

Com programação inteiramente gratuita, o Cine Ceará exibe longas-metragens e curtas em mostras competitivas e não-competitivas, incluindo o novo trabalho de Kleber Mendonça Filho: Sul de Teerã, centrado no diretor iraniano Jafar Panahi. A programação também conta com exibições especiais, debates e cursos, entre outras atividades.