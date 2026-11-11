Crânios de ancestrais roubados do Brasil retornam ao País após serem devolvidos por Harvard

O crânio de um muçulmano negro escravizado roubado do Brasil por um diplomata dos Estados Unidos logo após o Levante dos Malês, em 1835, e o crânio de uma mulher escravizada que foi enterrada no Rio de Janeiro, exumado na década de 1860 e levado para os EUA por um cientista, chegam ao País nesta quarta-feira, 11.

Descendentes na Bahia se mobilizam para trazer de Harvard crânio de escravo da Revolta dos Malês

Os restos mortais faziam parte da coleção do Peabody Museum, da Universidade de Harvard, há quase dois séculos, e tiveram o retorno confirmado após quatro anos de negociações entre os integrantes do GT Arakunrin (Grupo de Trabalho para o Repatriamento do Crânio Malê) e do Itamaraty com a instituição de ensino superior americana. Os ancestrais repatriados voltam ao Brasil em correio diplomático.

Nesta quarta, o Governo realiza duas cerimônias para celebrar a repatriação. Os eventos estão marcados para acontecer às 11h, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, às 18h, ambas instituições responsáveis pela guarda temporária dos remanescentes.

Na segunda, 9, antes do envio dos crânios para o Brasil, em Harvard, uma cerimônia marcou a assinatura formal do Termo de Transferência, oficializando a restituição.

Os retornos se somam a outros recentes, como o do Manto Tupinambá, devolvido ao Brasil em meados de 2024, após mais de 300 anos exposto no Museu Nacional da Dinamarca. E também, ao do fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, restituído ao país em junho de 2023 depois de ser retirado de forma irregular do território nacional e levado para o Museu Estadual de História Natural Karlsruhe, na Alemanha, nos anos 1990.

O retorno de Arakunrin

O primeiro crânio pertenceu a um homem nagô que lutou e foi morto em uma das maiores insurreições de pessoas negras escravizadas fora da África, e uma das mais importantes da história das Américas, ocorrida em Salvador, na Bahia, entre 24 e 25 de janeiro de 1835. O levante completa 192 anos no início do próximo ano, como discutido na obra do historiador, integrante do GT e professor da UFBA, João José Reis.

A comunidade muçulmana na Bahia lutava pela restituição desde 2022, como aponta a doutora em cultura e sociedade pela UFBA Hannah Bellini, volta que permitirá o enterro dos restos humanos do homem com o ritual fúnebre adequado à sua crença religiosa quase 200 anos depois de sua morte.

O crânio foi levado do Brasil entre 1835 e 1836. Ele foi roubado por Gideon Theodore Snow, um comerciante americano que também era agente de Estado dos Estados Unidos: foi vice-cônsul em Alagoas e, nos anos 1840, cônsul em Pernambuco.

Segundo o historiador e professor da Universidade de Toronto Bruno Véras, documentos brasileiros e americanos apontam para a presença de Snow na capital baiana naquele ano, em viagens relacionadas à companhias de comércio ligadas ao açúcar.

Ali ele conseguiu os restos mortais de um homem nagô (iorubá) muçulmano que teria morrido no Hospício de Jerusalém, num espaço que funcionava como convento e enfermaria, onde atualmente é o Convento Sagrado Coração de Maria.

O irmão do diplomata e ex-aluno de Harvard, vindo ao Brasil numa viagem a negócios, foi quem provavelmente teria levado o crânio para os EUA, conta Véras.

A exumada do Cemitério dos Pretos Novos

Além de Arakunrin, que quer dizer "irmão, companheiro" em iorubá (palavra utilizada pelo Sheikh Abdul Ahmad, também iorubá e líder espiritual da comunidade muçulmana na Bahia, para referir-se ao irmão muçulmano morto no Levante de 1835), chega ao Brasil também um outro crânio, que também fazia parte do acervo médico e antropológico do museu de Harvard.

O segundo esqueleto, de acordo com a pesquisa de proveniência de Véras, foi retirado do Cemitério dos Pretos Novos, na região do Valongo, no Rio de Janeiro, na década de 1860. O crânio foi roubado pelo cientista Walter Hunnewell que, à época, fazia um curso de fotografia na cidade.

As informações sobre o crânio do Rio de Janeiro são ainda mais escassas que as do da Bahia. Na nota que o acompanhava as informações eram apenas: "Crânio de africano. Década de 1860. Cavado das ruas do Rio de Janeiro", detalha Bruno.

Segundo o Itamaraty, os registros apontam que ele pertenceria a uma mulher escravizada. Os restos mortais foram exumados durante a Expedição Thayer, viagem científica liderada pelo zoólogo Louis Agassiz, ocorrida no Brasil entre 1865 e 1866. O crânio passou a integrar o acervo do Peabody em 1870.