Lula diz, na COP31, que defesa da Amazônia continuará central em seu 4º mandato

Em mensagem na COP31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a defesa da Amazônia "continuará central" no seu quarto mandato. "A defesa e o desenvolvimento da Amazônia ocuparam um lugar central em meu terceiro mandato e continuarão assim no quarto. O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade", diz a mensagem do presidente, lida pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Lula pediu ao ministro que discursasse aos líderes mundiais em seu lugar por causa da rouquidão que se agravou durante a campanha eleitoral deste ano. Mais cedo, Lula ainda conseguiu falar a abertura cúpula da COP21. "Queria pedir, Capobianco, que você me representasse da forma mais efusiva possível. Não precisa falar rouco, mas fale em tom de quem está fazendo muita coisa pela preservação ambiental no planeta Terra", afirmou o presidente na abertura do encontro.

O presidente reeleito falou, por meio de seu ministro, que a "bioeconomia é alternativa à exploração dos recursos naturais". Disse que a cooperação entre os países do Norte e do Sul Global "é chave para proteger o planeta". Mencionou, especificamente, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"Esse mecanismo o TFFF revoluciona a relação entre economia e conservação ambiental. Não se trata de doação. Os investidores públicos e privados irão receber retornos financeiros sobre os recursos aplicados. E os países que conservam suas florestas poderão contar com uma fonte constante de recursos para fortalecer suas políticas nacionais, respeitando suas próprias prioridades de desenvolvimento", disse.

Capobianco citou que o TFFF já conseguiu US$ 7,8 bilhões de "diferentes parceiros internacionais", inclusive 66 países e a União Europeia. "Novos investimentos são bem-vindos. A operacionalização do TFFF permitirá transformar compromissos em resultados concretos."

O fala abordou, ainda, o combate ao desmatamento ao longo dos últimos anos. O presidente, ainda por meio do discurso lido por Capobianco, disse que "estamos no rumo certo para manter ou ampliar área de vegetação nativa até 2030".

"Registramos uma redução histórica no desmatamento em todos os biomas. Na Amazônia, houve queda de 70%. No Cerrado, de quase 50%. Acrescentamos 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas ao patrimônio ambiental brasileiro", afirmou.

"Essas ações, que vêm mudando a realidade na região, contaram com o inestimável apoio do Fundo Amazônia. O Fundo foi retomado e o número de parceiros foi ampliado. 75% dos municípios amazônicos se beneficiaram de projetos do Fundo. ... Já recuperamos 4,5 milhões de hectares de solos e pastagens degradadas. A meta é chegar a 40 milhões em dez anos", completou.

Rouquidão

Já no discurso na abertura da cúpula de líderes da COP, Lula apresentava uma rouquidão acima do que tem sido característico nos últimos anos. O presidente convive, há anos, com uma rouquidão. Em 2011, ele teve um câncer na laringe. Passou por sessões de quimioterapia e radioterapia à época e o tumor desapareceu. Anos mais tarde, em 2022, Lula retirou uma leucoplasia (uma lesão na prega vocal esquerda). A biópsia realizada constatou que não havia nada maligno na região.

*O repórter viajou a convite da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG)