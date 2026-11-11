Apenas 2,7% das cidades brasileiras monitoram emissão de gases poluentes, diz pesquisa do IBGE

Apenas 151 cidades, o equivalente a 2,7% dos municípios brasileiros, realizam o monitoramento territorial de emissões de gases do efeito estufa. Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada nesta quarta-feira, 11 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados se referem ao ano de 2025.

Do total de prefeituras, 89,1% informaram não realizar nenhum tipo de acompanhamento, enquanto 8,2% dos gestores não souberam responder sobre a existência dessa prática no âmbito municipal.

Embora os índices permaneçam baixos em todas as partes do País, a região Sudeste lidera proporcionalmente a realização de monitoramento. O IBGE destacou que as ações de monitoramento aumentam conforme a distribuição populacional dos municípios.

A proporção dos que realizam o monitoramento sobe gradualmente nos municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes. Há um salto para os municípios com mais de 100 mil a 500 mil habitantes, dentre os quais 11,0% (32) realizavam o monitoramento. Entre as metrópoles com mais de 500 mil habitantes, 39,6% faziam o monitoramento formal das ações e 66,7% executam ações práticas.

"O número de municípios que informaram que fazem monitoramento aumenta conforme a classe da população. Naqueles com mais 500 mil habitantes, 39,6% informaram que realizaram o monitoramento", afirmou Rosane Teixeira, responsável pela pesquisa.

O estudo do IBGE revela que a proporção de cidades que adotam iniciativas práticas para a redução de emissões é quatro vezes maior do que a daquelas que realizam o monitoramento formal.

No total, 11,5% dos municípios, o equivalente a 640 cidades, relataram ter alguma ação prática para redução de gases poluentes. Ao mesmo tempo, 77,2% (4.299 cidades) declararam não possuir ações e 11,3% (631 cidades) não souberam informar.

"A proporção de municípios que implementaram iniciativas para redução era quatro vezes maior que o monitoramento", disse Teixeira.

A pesquisadora do IBGE explica que esse descompasso ocorre porque muitas prefeituras executam intervenções operacionais descarbonizantes sem dispor de um sistema contínuo de mensuração e avaliação. A substituição da iluminação pública por lâmpadas LED ou melhorias na gestão de resíduos sólidos e captura de metano são exemplos práticos dessas ações.