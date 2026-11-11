Lula: planeta não pode esperar em meio a guerras e conflitos

Em meio a um quadro de rouquidão, Lula pediu que seu discurso fosse lido pelo ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Na declaração, o presidente avaliou que a falta de compromissos com a redução de emissões e com a descarbonização das economias é como grave ameaça às florestas tropicais.

“Se esses biomas ultrapassarem seu ponto de não retorno, o equilibro climático global pode se romper”, alertou, ao citar que a noção de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento pertence ao passado. “Estamos percorrendo um caminho que coloca os países detentores de florestas tropicais no centro das decisões globais sobre o clima, não mais como parte do problema, mas como protagonistas.”

O presidente criticou ainda a falta de liderança na preservação das florestas tropicais e destacou que, ao longo de 2026, o enfrentamento às mudanças climáticas ficou fora da agenda de fóruns políticos e econômicos como o G7 e o G20, que reúnem as maiores economias do mundo.

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Em sua fala, Lula citou que a defesa e o desenvolvimento da Amazônia ocuparam lugar central em seu terceiro mandato e que o cenário se manterá ao longo do quarto.

“O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade”.

“Estamos no rumo certo para manter ou ampliar a área de vegetação nativa em nossos biomas até 2030, conforme nos comprometemos. Registramos uma redução histórica no desmatamento em todos os biomas. Na Amazônia, houve queda de 70%. No Cerrado, de quase 50%”, explicou o presidente Lula.

O presidente citou ainda a homologação de que 20 terras indígenas desde 2023, a retomada do Fundo Amazônia, com ampliação do número de parceiros, e o acréscimo de 2,5 milhões de hectares de áreas protegidas ao patrimônio ambiental brasileiro. “Estamos transformando o ‘arco da destruição’ na Amazônia no ‘arco da restauração’.