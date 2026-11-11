Na COP31, líderes mundiais pedem força e rapidez em negociações climáticas da ONU

Líderes mundiais iniciaram nesta quarta-feira (11) conversas formais na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia, buscando um acordo sobre passos concretos para conter as mudanças climáticas após um ano marcado por inundações, ondas de calor e outros desastres ambientais.

No entanto, lideranças de algumas das maiores nações poluidoras do mundo, incluindo Estados Unidos, China e Índia, não compareceram à cúpula na COP31. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participou, mas muitos líderes de países europeus não estiveram presentes. "Mais da metade dos principais líderes dos países da UE não estão comparecendo à cúpula dos líderes", disse Chiara Martinelli, diretora da Climate Action Network Europe, à Associated Press.

Cientistas dizem que o aquecimento global provavelmente excederá 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Limitar o aquecimento a esse limite era um objetivo do Acordo de Paris de 2015 e continua sendo um foco das negociações internacionais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou os líderes mundiais a agirem sobre as mudanças climáticas em um discurso de abertura na cúpula dos líderes. "Sabemos a verdade. Agora devemos agir sobre ela", disse ele. "Porque a ação climática é mais do que uma luta por um número ou um termômetro. Estamos na luta por nossas vidas e pelo futuro de nossos filhos."

Guterres delineou quatro princípios para as negociações climáticas: acabar com a dependência de combustíveis fósseis, adaptar-se a um mundo mais quente, aumentar o apoio financeiro das nações ricas para os países que enfrentam as mudanças climáticas e promover a cooperação em vez do conflito.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, um crítico contundente das ações de Israel em Gaza, dedicou grande parte de seu discurso a Gaza e aos palestinos. "O que aconteceu em Gaza não é apenas um genocídio, mas também um ecocídio", disse ele, recebendo aplausos. "Oliveiras centenárias foram cortadas. O solo e a água foram poluídos em Gaza, e cidades em Gaza foram transformadas em enormes pilhas de escombros". Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.