RD Saúde lança projeto-piloto de coleta de canetas injetáveis em 10 farmácias de SP

A RD Saúde, dona das redes Raia e Drogasil, iniciou um projeto-piloto para o descarte de canetas injetáveis em dez farmácias da capital paulista. Implementada em outubro, a iniciativa recebe gratuitamente canetas de qualquer fabricante, utilizadas em tratamentos como diabetes e obesidade. A companhia prevê ampliar gradualmente o número de unidades participantes.

O projeto acompanha a expansão do mercado das chamadas "canetinhas emagrecedoras". Em 2025, as vendas de medicamentos à base de GLP-1 cresceram 42% em volume no Brasil, alcançando 8,7 milhões de unidades, segundo dados da consultoria IQVIA, especializada no mercado farmacêutico.

No balanço do terceiro trimestre, a RD Saúde informou que os medicamentos da classe GLP-1 já representam cerca de 12% das vendas da rede.

"Atualmente, a maior parte dessas canetas termina em aterros, e o plástico de qualidade que existe nelas se perde. Esta é a primeira iniciativa do varejo farmacêutico no País que recebe a caneta inteira, com ou sem agulha, e encaminha cada parte para o destino adequado", afirma Giuliana Ortega, diretora de Sustentabilidade da RD Saúde.

O sistema prevê a incineração de canetas com agulhas acopladas e agulhas avulsas, enquanto as canetas sem agulha passam por triagem para recuperação do plástico e reciclagem. O descarte não exige cadastro nem compra de produtos nas farmácias.

A iniciativa se soma ao programa de logística reversa de medicamentos da companhia, que recolheu 445 toneladas de resíduos entre janeiro e setembro deste ano. Desde 2021, o volume acumulado chega a 2.022 toneladas.