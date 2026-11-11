Homem que ameaçava estuprar vizinhas é preso em Nova Iguaçu

Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de importunação sexual, violência psicológica, ameaça e perseguição, no bairro Santa Rita em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (10). Diego Henrique Corrêa Cavallari, de 37 anos, observava as vizinhas através de um buraco no muro e dizia que iria estuprá-las.
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De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando uma das vítimas foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. Na sede policial, ela relatou que Diego a perseguia há quase dois anos e flagrou ele olhando através de um buraco no muro.
A vítima avisou ao marido, que viu Diego observando e o confrontou, dizendo: “Estou te vendo”, segundo o depoimento, o suspeito teria respondido “Eu também estou te vendo, inclusive estou de olho na sua esposa e na [outra vítima]”.
Os dois então iniciaram uma discussão e Diego teria afirmado que estupraria as duas mulheres assim que tivesse oportunidade. De acordo com o relato, durante a briga ele repetia “que ia c*mer mesmo, de qualquer jeito”.
“Como não era a primeira vez, ela chamou o marido para confrontar esse homem. E a resposta dele foi que ia sim estuprar a mulher dele e também a outra vizinha. Essas mulheres há dois anos estão sendo perseguidas e ameaçadas por esse homem. Inclusive, na hora da discussão, ele pegou um machado para ameaçar as vítimas”, ressaltou a delegada titular da Deam Nova Iguaçu, Monica Silva Areal.
A outra vítima relatou que chegou a ter que aumentar o tamanho do muro de sua residência devido aos olhares de Diego. De acordo com ela, mesmo assim, foi seguida várias vezes por ele, que ameaçava manter relações sexuais com violência e sem consentimento.
Durante uma discussão, Diego chegou a apontar um machado para os vizinhos, como forma de intimidação. A segunda vítima também chegou a gravar uma briga do suspeito com a própria mulher em que ele dizia que estupraria as vizinhas.
Após os relatos, agentes da Deam de Nova Iguaçu se encaminharam ao local. Diego tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo com o apoio da população. “Agora ele está preso e será encaminhado ao sistema prisional. A Deam Nova Iguaçu fica feliz de devolver a paz a essas vítimas”, afirmou a delegada.
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De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando uma das vítimas foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. Na sede policial, ela relatou que Diego a perseguia há quase dois anos e flagrou ele olhando através de um buraco no muro.
A vítima avisou ao marido, que viu Diego observando e o confrontou, dizendo: “Estou te vendo”, segundo o depoimento, o suspeito teria respondido “Eu também estou te vendo, inclusive estou de olho na sua esposa e na [outra vítima]”.
Os dois então iniciaram uma discussão e Diego teria afirmado que estupraria as duas mulheres assim que tivesse oportunidade. De acordo com o relato, durante a briga ele repetia “que ia c*mer mesmo, de qualquer jeito”.
“Como não era a primeira vez, ela chamou o marido para confrontar esse homem. E a resposta dele foi que ia sim estuprar a mulher dele e também a outra vizinha. Essas mulheres há dois anos estão sendo perseguidas e ameaçadas por esse homem. Inclusive, na hora da discussão, ele pegou um machado para ameaçar as vítimas”, ressaltou a delegada titular da Deam Nova Iguaçu, Monica Silva Areal.
A outra vítima relatou que chegou a ter que aumentar o tamanho do muro de sua residência devido aos olhares de Diego. De acordo com ela, mesmo assim, foi seguida várias vezes por ele, que ameaçava manter relações sexuais com violência e sem consentimento.
Durante uma discussão, Diego chegou a apontar um machado para os vizinhos, como forma de intimidação. A segunda vítima também chegou a gravar uma briga do suspeito com a própria mulher em que ele dizia que estupraria as vizinhas.
Após os relatos, agentes da Deam de Nova Iguaçu se encaminharam ao local. Diego tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo com o apoio da população. “Agora ele está preso e será encaminhado ao sistema prisional. A Deam Nova Iguaçu fica feliz de devolver a paz a essas vítimas”, afirmou a delegada.
O DIA tenta localizar a defesa de Diego. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.