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Homem suspeito de matar frentista no Camorim se entrega à polícia

Maicon Cosme, 39 anos, se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na noite de terça

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Maicon já era considerado foragido da Justiça -
Suspeito de matar a tiros o frentista Arthur Andrew Caetano Gonçalves, 30 anos, Maicon Cosme Pereira de Souza, 39, se entregou à polícia na noite desta terça-feira (10). O crime ocorreu após um desentendimento no trânsito, na Estrada dos Bandeirantes, no Camorim, Zona Sudoeste, na tarde de segunda-feira (9).
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Ele se apresentou na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Civil, a autoridade policial já havia representado pela prisão do homem com base nas investigações conduzidas pela unidade. Ele era considerado foragido. Ainda na terça-feira, o Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz de procurados com a foto do suspeito para ajudar na sua localização. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio.
A reportagem tenta localizar a defesa de Maicon Cosme. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

O caso aconteceu por volta das 15h10 de segunda-feira (9), na altura do número 8.020 da via. Na ocasião, Arthur foi encontrado morto com dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Inicialmente, o crime foi tratado como um possível desdobramento de uma discussão de trânsito.

Arthur estava em uma bicicleta elétrica quando se envolveu em uma colisão com um carro de luxo. O motorista teria freado bruscamente para evitar outro veículo. Após o acidente, o condutor desceu do automóvel e, em seguida, o frentista deixou o local com a bicicleta. O homem, no entanto, teria perseguido a vítima e atirado duas vezes contra ela.

O frentista morreu ainda na via, antes de receber atendimento. Ele era casado e morava em Campo Grande, também na Zona Oeste. Além de trabalhar como frentista em um posto na região, fazia entregas por aplicativo nas horas vagas. 

Câmeras ajudaram a identificar suspeito

Imagens de câmeras do sistema Civitas Rio permitiram identificar a placa do veículo e reconstruir parte da movimentação do suspeito antes e depois do homicídio. A equipe também elaborou um relatório técnico com informações sobre o trajeto do automóvel, compartilhado com a Polícia Civil. Durante as diligências, o carro e uma arma foram apreendidos.

A investigação aponta que Maicon já havia se envolvido em outra ocorrência de discussão no trânsito, com ameaça mediante o uso de arma de fogo.


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