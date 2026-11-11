Homem suspeito de matar frentista no Camorim se entrega à polícia

De acordo com a Polícia Civil, a autoridade policial já havia representado pela prisão do homem com base nas investigações conduzidas pela unidade. Ele era considerado foragido. Ainda na terça-feira, o Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz de procurados com a foto do suspeito para ajudar na sua localização. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio.
Relembre o caso
O caso aconteceu por volta das 15h10 de segunda-feira (9), na altura do número 8.020 da via. Na ocasião, Arthur foi encontrado morto com dois ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Inicialmente, o crime foi tratado como um possível desdobramento de uma discussão de trânsito.
Arthur estava em uma bicicleta elétrica quando se envolveu em uma colisão com um carro de luxo. O motorista teria freado bruscamente para evitar outro veículo. Após o acidente, o condutor desceu do automóvel e, em seguida, o frentista deixou o local com a bicicleta. O homem, no entanto, teria perseguido a vítima e atirado duas vezes contra ela.
O frentista morreu ainda na via, antes de receber atendimento. Ele era casado e morava em Campo Grande, também na Zona Oeste. Além de trabalhar como frentista em um posto na região, fazia entregas por aplicativo nas horas vagas.
Câmeras ajudaram a identificar suspeito
Imagens de câmeras do sistema Civitas Rio permitiram identificar a placa do veículo e reconstruir parte da movimentação do suspeito antes e depois do homicídio. A equipe também elaborou um relatório técnico com informações sobre o trajeto do automóvel, compartilhado com a Polícia Civil. Durante as diligências, o carro e uma arma foram apreendidos.
A investigação aponta que Maicon já havia se envolvido em outra ocorrência de discussão no trânsito, com ameaça mediante o uso de arma de fogo.