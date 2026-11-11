Laudo indica Beatriz Vitória pode ter sido enterrada viva em Minas Gerais

O laudo de necropsia de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, encontrada morta em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, revelou que ela pode ter sido enterrada viva. Na última quinta-feira, 5, o ex-namorado da vítima Samuel Castro Melo, de 18, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, foram indiciados por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menores.

Segundo o documento do Instituto Médico-Legal (IML), ao qual o Estadão teve acesso, os peritos identificaram um material escurecido nas vias respiratórias da vítima. "Havia ainda a presença de material arenoso/pastoso na luz traqueal", escreveram.

A reportagem procurou as defesas de Carla e Melo, e aguarda retorno.

O que diz o laudo

O laudo foi anexado à investigação na segunda-feira, 9. O corpo de Beatriz estava com as mãos e os pés amarrados com fio metálico e recoberto por material arenoso e terroso.

Os exames também constataram fraturas no rosto e marcas em diferentes regiões do corpo da vítima. Segundo o laudo, Beatriz apresentava um hematoma na região da cabeça, sangramento interno na musculatura do pescoço e outro hematoma na região do peito.

O documento ainda descreve a presença de dentes rosados, o que, de acordo com o IML, pode indicar morte por asfixia. Apesar dos apontamentos, a causa oficial da morte não foi determinada no exame, porque o estado avançado de decomposição comprometeu parte das análises.

Familiares da vítima levantaram a possibilidade dela estar grávida. Porém, os exames não atestaram indícios de gravidez.

Relembre o caso

Em entrevista coletiva, a delegada Anala Lelis, da Delegacia de Jaboticatubas, afirmou que, na noite do dia 9 de outubro, quando desapareceu, Beatriz estava em um bar na cidade com alguns amigos.

Segundo o delegado Alexandre Fonseca, da Divisão Especializada de Referência à Pessoa Desaparecida, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um carro parou a alguns metros do bar.

O delegado afirmou que três pessoas estavam no carro: Melo, ex-namorado de Beatriz; Carla, atual namorada dele; e uma adolescente que não foi identificada.

As testemunhas relataram aos policiais que Beatriz recebeu uma ligação de um número desconhecido, mas que, pelo teor da conversa, identificaram que o ex-namorado dela estava do outro lado da linha.

Segundo Anala, após receber a ligação, a vítima foi em direção a uma rua de terra e, depois, retornou ao bar. As testemunhas disseram aos policiais que Beatriz voltou para a rua de terra, mas, antes de deixar a mesa, avisou que, caso não voltasse em cinco ou dez minutos, eles deveriam procurar por ela.

Quando a jovem não retornou, os amigos tentaram localizá-la, mas não tiveram sucesso. No mesmo dia, eles comunicaram o desaparecimento à família e à Polícia Civil.

A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão dos suspeitos no dia 22 de outubro. A decisão foi tomada durante audiência de custódia na comarca de Jaboticatubas.

Segundo o magistrado responsável pela determinação, a medida foi adotada para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e atender à conveniência da instrução criminal.

A investigação

Fonseca afirmou que os três ocupantes do carro foram ouvidos, mas que havia contradições nos depoimentos. No dia 21 de outubro, os policiais decidiram procurar o pai da adolescente, que conversou com a menina e a convenceu a colaborar com a investigação.

"Ela demonstrou muito medo dos demais autores, mas colaborou e indicou para nós a região onde o corpo estava desovado", disse Fonseca. Segundo ele, o corpo estava em uma região conhecida como "loteamento dos portugueses", onde está sendo construído um condomínio de alto padrão.

Um dos investigadores identificou uma área com terra remexida e muitas moscas. Os policiais já haviam levado equipamentos para escavação e localizaram o corpo, com as mãos e os pés amarrados, em uma cova de profundidade baixa a média.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado pela Polícia Civil para auxiliar na retirada do corpo, mas não precisou intervir.

Os agentes também localizaram um chinelo e uma capa de celular que pertenciam a Beatriz. O irmão da vítima confirmou a identidade dela após ver uma foto de uma tatuagem extensa na perna, identificada por uma perita.

Melo e Carla foram presos em flagrante na noite do dia 21 de outubro, e os celulares deles foram apreendidos. Segundo Fonseca, Melo afirmou em depoimento que a adolescente era responsável pela "mentoria, dinâmica e execução" do crime. Ele também disse que Carla não teria participado da ação.

O delegado afirmou que a adolescente disse ter ficado dentro do carro e não ter participado da dinâmica do crime. Ela teria percebido algo de errado quando Beatriz não retornou para o veículo.