Homem acusado de matar frentista em briga de trânsito se entrega no Rio

O suspeito de matar a tiros o frentista Arthur Andrew Caetano Gonçalves, de 30 anos, após uma discussão de trânsito na zona sudoeste do Rio de Janeiro, se entregou à polícia. Maicon Cosme Pereira de Souza será indiciado por homicídio doloso triplamente qualificado. A defesa dele não foi localizada.

O crime aconteceu na segunda-feira, 9. Imagens de câmeras da Prefeitura do Rio mostram Gonçalves, que também trabalhava como entregador, circulando de bicicleta elétrica. Em dado momento, ele acena para alguém e, distraído, encosta no carro conduzido por Souza. Os dois discutem por alguns segundos. Gonçalves decide ir embora, mas é seguido pelo motorista, que o alcança e atira. A vítima morreu no local.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), as gravações mostram que o motorista deixou o carro e Gonçalves tentou fugir de bicicleta, sendo perseguido e morto a tiros.

Na terça-feira, 10, o Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto do suspeito, que tem 39 anos, para ajudar na localização. O comerciante se apresentou na Barra da Tijuca, por volta das 20h.

A prefeitura do Rio diz que, "depois de ser acionada pela polícia, a Central de Inteligência analisou imagens e dados pra identificar a placa do carro do autor de homicídio, além de reconstituir toda a dinâmica da ocorrência que terminou na morte de um frentista no Camorim".

Carro sem danos

Policiais foram à casa do suspeito, em Vargem Pequena, e encontraram o carro que teria sido usado no crime. Os agentes não encontraram arranhões nem outras marcas na lataria, e uma pistola calibre 9 mm foi apreendida no local.

Segundo o delegado Renato Martins, que investiga o caso, o suspeito responderá por homicídio triplamente qualificado. A primeira qualificadora é a reação desproporcional à discussão. A segunda, a impossibilidade de defesa da vítima. A terceira, o uso de arma de calibre restrito.

"Uma discussão de trânsito não pode tirar a vida de um trabalhador", disse o delegado à TV Globo.

Ele afirmou ainda que, na sua avaliação, quem age com esse tipo de destempero não deveria portar arma de fogo.