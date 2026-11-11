Daniel Radcliffe explica por que não assistirá a novo 'Harry Potter'

Intérprete do protagonista da franquia Harry Potter por 10 anos, Daniel Radcliffe afirmou que não pretende assistir à adaptação televisiva da HBO. Para o ator, o fato de a nova versão ter sido confirmada para TV se tornou um obstáculo para retornar ao Mundo Mágico.

Em entrevista à Associated Press, Radcliffe admite que "já assisti e fiz muito Harry Potter", mas o motivo para não acompanhar a nova série não está necessariamente ligado à franquia: "eu não assisto a muitas séries de televisão".

"Não vi Breaking Bad, não vi Mad Men, não vi alguns desses verdadeiros clássicos [da televisão]. Sabe, oito horas de conteúdo é muito tempo para qualquer coisa", explicou o ator que, curiosamente, estrelou séries como Miracle Workers e The Fall and Rise of Reggie Dinkins em anos recentes.

Radcliffe também revelou que não pretende dar nenhum conselho de atuação a Dominic McLaughlin, garoto que assume os óculos do protagonista na série de Harry Potter. "Ele não precisa dos meus conselhos."

"Se eu disser algo para [o entrevistador], então a próxima pessoa que falar com ele vai dizer 'o Dan disse que você deveria fazer isso' e eu não quero assombrar essa criança através de entrevistas. Então, não tenho nenhum conselho para ele. Ele vai ser incrível e, sabe, espero e acho que eu possa conhecê-lo - e estou muito empolgado para isso."

Produzida pela HBO, a nova série de Harry Potter estreia em 25 de dezembro na emissora e na HBO Max. O catálogo streaming também inclui os oito filmes da franquia estrelados por Radcliffe, assim como os três derivados Animais Fantásticos.