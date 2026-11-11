Brasil repatria restos mortais de escravizados que estavam nos EUA

Restos mortais de duas pessoas escravizadas que foram retirados do Brasil no Século 19 e permaneceram por 150 anos sob a guarda de instituições vinculadas à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foram repatriados para o país neste Mês da Consciência Negra.

O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) serão as instituições responsáveis pela guarda temporária do acervo.

Um dos remanescentes é atribuído a uma mulher adulta de ascendência africana, provavelmente escravizada, cuja identificação ocorreu durante um trabalho de revisão histórica das coleções da Universidade Harvard. O crânio da mulher será analisado pelos pesquisadores do Museu Nacional da UFRJ.

O outro pertence a um homem africano escravizado, de origem nagô, que teria participado da Revolta dos Malês, em Salvador, em janeiro de 1835. Segundo registros históricos e documentais, ele teria sido ferido durante a insurreição e morrido no Hospital Jerusalém.

A cerimônia de recepção dos restos mortais na capital fluminense teve a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, que considerou a repatriação um dia histórico.

“Hoje, o Estado brasileiro avança de forma concreta na reparação histórica e na efetivação das políticas de memória. Celebramos o regresso, a guarda segura e o estudo técnico dos restos mortais de uma mulher negra retirada do Rio de Janeiro", disse a ministra no Museu Nacional.

"O regresso dessa mulher não é um mero rito acadêmico ou burocrático. É uma restituição de humanidade”, destacou

A cerimônia de repatriação dos restos mortais do homem escravizado também será nesta terça-feira, às 18h, na Sala dos Conselhos, na reitoria da UFBA.

Ancestralidade

A vice-diretora do Museu Nacional, Juliana Sayão, ressaltou que os restos mortais não serão exibidos ao público.

“Os remanescentes vieram para o museu para uma guarda temporária, para que seja feito um estudo de identificação e para que seja discutido qual o destino final”, afirmou Juliana.

Para o babalawô, professor e escritor Ivanir dos Santos, essa repatriação envolve a ancestralidade e a memória da população negra.

“Isso traz cada vez mais forte a memória da escravidão. Nesse momento em que se fala muito de reparação, é muito importante esses seres humanos serem tratados com a dignidade que eles merecem”, disse Ivanir.

O Brasil é considerado o último país do continente americano a abolir a escravidão, o que se deu apenas em 1888, e também foi o principal destino dos africanos escravizados, tendo recebido mais de 4 milhões de sequestrados.

Em março deste ano, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução que reconheceu o tráfico transatlântico de africanos escravizados como o mais grave crime contra a humanidade já cometido.