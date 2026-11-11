Júri de motorista de Land Rover que atropelou e matou jovem no Itaim Bibi é adiado pela 3ª vez

A Justiça de São Paulo adiou pela terceira vez o julgamento de Gustavo dos Santos Soares, acusado de atropelar e matar Fernando Zambori, de 20 anos. O júri popular estava previsto para começar nesta quarta-feira, 11, mas foi suspenso após a defesa apresentar um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A nova data prevista para o julgamento é 1º de abril de 2027.

O crime ocorreu em 13 de agosto de 2022, em frente a uma casa noturna no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista. O processo tramita em segredo de Justiça. O Estadão tenta contato com a defesa.

Desde a morte do jovem, Gustavo responde em liberdade e cumpre medidas cautelares.

A primeira audiência foi marcada para 2023, no Fórum Criminal da Barra Funda. No entanto, foi adiada em razão de serviços de manutenção no local. Remarcada para junho de 2024, foi novamente adiada após uma testemunha de acusação não comparecer.

Em setembro de 2022, a prisão temporária de Gustavo chegou a ser decretada, mas, na época, a Justiça não considerou necessária a manutenção da medida. O magistrado responsável pela decisão considerou o compromisso de Gustavo de colaborar com as investigações.

O mandado de prisão foi substituído por medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar a cidade de São Paulo por mais de oito dias ou de mudar de endereço sem comunicar à Justiça, e de se aproximar das testemunhas, além da obrigação de manter os dados de contato atualizados.

Relembre o caso

Fernando morreu após ser atropelado na saída do estacionamento de uma casa noturna. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a Land Rover Velar, conduzida por Gustavo, atinge o jovem, passa por cima de seu corpo e deixa o local sem prestar socorro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo socorrida por bombeiros civis. A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas relataram à polícia que Fernando estava em um veículo com outras pessoas quando desceu para conversar com Gustavo, que estaria atrás do grupo e teria feito ofensas. Nesse momento, o jovem foi atropelado.